Netanyahu promite că va face rotație cu liderul opoziției

Negocierea pentru formarea unui guvern de unitate națională nu s-au finalizat cu un acord, deși criza coronavirus lovește puternic și în Israel. După a treia rundă de alegeri din ultimul an, nici un partid nu poate forma încă o majoritate. Netanyahu, liderul Lykud, care exercită funcția de premier, a propus celuilalt mare partid,Albastru și Alb, să formeze un guvern de unitate națională, cu alternanță la funcția de prim-ministru . Ar urma ca după un an și jumătate de la formarea noului guvern în această formulă, Netanyahu să cedeze funcția lui Gantz, liderul formațiunii Albastru și Alb. Premierul Netanyahu a promis că se va retrage „fără trucuri” din funcție la termenul negociat, potrivit publicației Times of Israel. Într-un interviu televizat, Netanyahu a spus sâmbătă că acordul pentru guvernul de unitate națională a fost încheiat, fapt dezmințit rapid de un reprezentant al partidului Albastru și Alb.