Nissan estimează pierderi de 45 de miliarde de yeni din cauza pandemiei de coronavirus

Al doilea mare producător auto nipon, Nissan, estimează pierderi operaţionale din cauza scăderii vânzărilor, în urma crizei provoccate de pandemia de coronavirus, transmite Reuters.



Nissan estimează o pierdere operaţională anuală de 45 de miliarde de yeni, după ce în februarie previziona un profit operaţional de 85 miliarde de yeni. Compania ar urma să raporteze o pierdere netă de 95 miliarde de yeni, faţă de un profit de 65 miliarde de yeni estimat anterior.

Societatea va avea nevoie de mai mult timp pentru a întocmi raportul privind rezultatele financiare anuale, care ar urma să fie dat publicităţii în data de 28 mai.



Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că managementul Nissan urmărește restructurarea, conform unui plan care va fi prezentat luna viitoare şi care va presupune reducerea mărimii companiei şi a ţintei anuale de vânzări, cu un milion de vehicule.



Analiştii evaluează că, în anul financiar încheiat la 31 martie 2020, Nissan a livrat aproximativ cinci milioane de unităţi, dar perspectivele pentru acest an sunt sumbre din cauza pandemiei.



"Ani de zile, Nissan a avut ca obiectiv vânzări anuale de 7 - 8 milioane de vehicule, dar compania nu a reuşit să vândă mai mult de cinci milioane sau în jur de acest nivel", precizează sursele. Acestea avertizează că cifra de cinci milioane ar putea fi chiar mai scăzută, ţinând cont de dificultăţile cu care se confruntă industria auto la nivel global.



Nissan este în mod special vulnerabil, după pierderile raportate recent, şi din cauza problemelor din conducere create în urma scandalului în care a fost implicat fostul lider Carlos Ghosn.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine, pe toate continentele.