UPDATE Nobel 2019 pentru economie: Reducerea sărăciei la nivel global

antena1

Premiul Nobel pentru Economie a fost atribuit, la Institutul Karolinska din Stockholm, economiştilor Abhijit Banerjee, Esther Duflo şi Michael Kremer pentru "abordarea lor experimentală în vederea diminuării sărăciei globale", informează site-ul oficial nobelprize.org.

Ca rezultat direct al unuia dintre studiile lor, peste cinci milioane de copii din India au beneficiat de pe urma programelor eficiente de remediere din şcoală. Un alt exemplu îl reprezintă subvenţiile semnificative introduse de multe state, care vizează măsuri preventive de îngrijire a sănătăţii.

Abhijit Banerjee s-a născut în 1961 în Mumbai, iar Michael Kremer s-a născut în 1964 şi este economist la Harvard University, SUA. Cei doi au cetăţenie americană, în timp ce Esther Duflo are dublă cetăţenie, franceză şi americană. Abhijit Banerjee este căsătorit cu Esther Duflo şi lucrează împreună la Massachusetts Institute of Technology (MIT), SUA.



Esther Duflo, născută în 1972 la Paris, este a doua femeie care obţine Premiul Nobel, dar şi cea mai tânără persoană recompensată cu această distincţie. În 2009, Elinor Ostrom (SUA) a devenit prima femeie care a primit Premiul Nobel pentru Economie.



Anul trecut, Premiul Nobel pentru Economie a fost câştigat de americanii William Nordhaus (Universitatea Yale, SUA) şi Paul Romer (NYU Stern School of Business, New York, SUA) pentru că "au proiectat metode de rezolvare a unora din cele mai fundamentale şi mai presante probleme ale timpurilor noastre: creşterea sustenabilă pe termen lung a economiei globale şi bunăstarea populaţiei lumii".



Fiecare premiu este însoţit de un cec în valoare de 9 milioane coroane suedeze (908.000 de dolari americani).



Potrivit tradiţiei, premiile Nobel vor fi înmânate ca în fiecare an în timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.



Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit în anul 1968 de către Banca Centrală a Suediei şi a fost decernat pentru prima dată în 1969. Acesta este finanţat de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire de celelalte premii, care sunt finanţate de Fundaţia Nobel.

AGERPRES