Nordul Indiei, afectat de cele mai reci temperaturi din ultimii 22 de ani

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA.



"Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei vânturilor reci care au traversat nord-vestul Indiei, în conjuncţie cu alte condiţii meteorologice favorabile", a declarat M. Mohapatra, directorul Departamentului Meteorologic din India (IMD).



Temperatura minimă înregistrată la New Delhi în noaptea de joi spre vineri a fost de 4,2 grade Celsius, cu şase grade sub valoarea medie multianuală.



Regiuni din statele Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh şi Rajasthan sunt afectate de vremea deosebit de rece începând din data de 15 decembrie.



Administraţiile locale din Uttar Pradesh, Delhi şi alte state indiene oferă spaţii de cazare, pături şi lemne de foc persoanelor fără adăpost şi cerşetorilor stradali, relatează cotidianul Times of India.



În regiunile Kashmir şi Ladakh, aflate la poalele munţilor Himalaya, au fost înregistrate temperaturi sub pragul de zero grade Celsius.



În localitatea Srinagar din statul Kashmir a fost înregistrată cea mai rece noapte din acest sezon, când temperaturile au scăzut în noaptea de miercuri spre joi până la valoarea de 4,3 grade Celsius, a relatat postul de televiziune Doordarshan.



În oraşul Drass din regiunea Ladakh, cunoscută ca un deşert rece, a fost înregistrată temperatura de minus 29 de grade Celsius.



Cel puţin 38 de persoane au murit în statul Uttar Pradesh începând de marţi din cauza temperaturilor deosebit de scăzute, a anunţat agenţia de presă IANS, însă reprezentanţii Departamentului Sănătăţii au spus că nu pot să confirme ipoteza potrivit căreia aceste decese au fost cauzate de valul de frig din nordul ţării.

