Nou atac al lui Donald Trump împotriva presei

Preşedintele Donald Trump a acuzat luni presa că ea contribuie ''în mare măsură'' la propagarea de ''fake news'' şi a ''mâniei şi isteriei'' în Statele Unite, reacţie ce survine după un weekend marcat de două noi atacuri armate soldate în total cu 29 de morţi, transmite AFP.



''Mass-media au o mare responsabilitate pentru vieţile şi securitatea în ţara noastră. Ştirile false au contribuit în mare măsură la mânia şi isteria care s-au dezvoltat de-a lungul multor ani'', a scris pe Twitter preşedintele american.



''Acoperirea evenimentelor trebuie să înceapă să fie echitabilă, nuanţată şi nepartizană, altfel aceste probleme teribile nu vor face decât să se agraveze'', a mai atenţionat Trump.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!