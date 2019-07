Noul premier elen face schimbări majore

După victoria zdrobitoare obținută de partidul conservator Noua Democrație în alegerile generale din Grecia, noul premier elen, Kyriakos Mitsotakis, a promis micșorarea impozitelor, o mai mare privatizare a serviciilor publice și renegocierea unei înțelegeri cu creditorii țării, care ar permite reinvestirea unor fonduri substanțiale pe teritoriul grec. El a mai promis abandonarea „ideilor învechite de stânga” și transformarea Greciei într-un paradis al mediului antreprenorial.

Deoarece formațiunea sa de centru-dreapta Noua Democrație (ND) pare să fi reușit să formeze singură majoritatea în parlament, Mitsotakis a declarat ieri că a obținut un puternic mandat pentru implementarea măsurilor anunțate în timpul campaniei electorale. În centrul programului său politic, el a plasat companiile și clasa de mijloc, aceasta din urmă fiind cea mai afectată, în ultimii ani, de creșterea presiunii fiscale. Între principalele măsuri anunțate de noul premier figurează scăderea impozitelor, reducerea cheltuielilor publice printr-o mai mare cooperare între stat și sectorul privat, precum şi reducerea numărului de funcţionari. Mitsotakis nu și-a ascuns neîncrederea în sindicate şi în contractele colective şi şi-a exprimat preferinţa pentru o flexibilizare maximă pe piața muncii. În locul contractelor colective sau sectoriale, el susţine semnarea directă de către firme a acordurilor cu angajaţii. Mitsotakis se pronunță în favoarea unei educaţii care să se adapteze la necesităţile pieţei muncii, a unei mai puternice colaborări între companii şi universităţile publice şi a transformat într-o temă principală de dezbatere crearea de universităţi private, interzisă de Constituţie. Partizan al aplicării unei politici dure contra criminalităţii, el a promis să abroge imediat toate reformele guvernului anterior din sistemul penitenciar care, în opinia sa, au avut ca unic efect creşterea insecurităţii cetăţenilor. Pe plan extern, Mitsotakis s-a opus cu fermitate acordului de la Prespa, care a soluţionat disputa asupra numelui Macedoniei, însă, după aprobarea parlamentului, s-a angajat să-l respecte. Trei ani şi jumătate după ce a devenit, la 48 de ani, cel mai tânăr lider al ND, Mitsotakis şi-a condus partidul, într-un interval de 40 de zile, la două victorii zdrobitoare asupra partidului de stânga Syriza, al fostului premier Alexis Tsipras, care a guvernat ţara din ianuarie 2015. Victoria ND a fost facilitată de promisiunile încălcate de Tsipras, care, cu patru ani în urmă, declarase că va pune capăt măsurilor de austeritate impuse de către instituțiile europene și creditorii internaționali, în timpul crizei financiare ce a lovit țara în 2008. Electoratul a început să se întoarcă împotriva lui Tsipras, după ce acesta a acceptat adoptarea de măsuri fiscale dure, în schimbul sprijinului internațional.

Familie celebră

Ca președinte al ND, Mitsotakis, în vârstă de 51 de ani, și-a creat imaginea unui lider care va moderniza țara. El este descendentul unei familii celebre de politicieni greci. Tatăl său, Konstantinos Mitsotakis, a fost premier între anii 1990 şi 1993, iar sora sa, Dora Bakoyannis, a fost ministru de Externe şi primar al Atenei.

„Vreau să-i văd pe conaționalii mei că prosperă. Vreau să-i văd pe copiii care au părăsit țara că se întorc”.

Kyriakos Mitsotakis