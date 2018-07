Noviciok: Moscova cere poliţiei britanice să nu cedeze jocurilor politice murdare şi să coopereze cu Rusia

Moscova a cerut joi poliţiei britanice să nu cedeze în faţa "jocurilor politice murdare" şi "să coopereze în cele din urmă" cu Rusia după otrăvirea a două persoane cu agent neurotoxic Noviciok în sudul Marii Britanii, o otravă deja folosită împotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, relatează AFP.



"Facem apel la forţele de ordine britanice să nu cedeze jocurilor politice murdare lansate de anumite forţe de la Londra şi să coopereze în cele din urmă cu forţele de ordine ruse în această anchetă", a declarat într-o conferinţă de presă Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.



Totodată, Moscova a afirmat că guvernul britanic ar trebui "să ceară scuze" Rusiei şi comunităţii internaţionale pentru acuzaţiile sale după noul caz de otrăvire cu agent neurotoxic Noviciok din sudul Marii Britanii.



"Guvernul Theresei May şi reprezentanţii săi ar trebui să-şi ceară scuze pentru tot ce au făcut, atât Rusiei cât şi comunităţii internaţionale. Asta se va întâmpla mai târziu, dar se va întâmpla", a mai spus Maria Zaharova.



Mai înainte, premierul britanic Theresa May a declarat că poliţia va face tot ce este posibil pentru a clarifica noul caz de otrăvire cu Noviciok din ţara sa.



"Faptul că alte două persoane au fost expuse (la agentul neurotoxic) Noviciok în Marea Britanie este evident extrem de îngrijorător şi ştiu că poliţia va muta cerul şi pământul în ancheta sa pentru a stabili ce s-a întâmplat", a spus Theresa May în timpul unei vizite la Berlin.



La patru luni după otrăvirea fostului agent rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia la Salisbury, alte două persoane expuse se pare la acelaşi agent neurotoxic au fost descoperite sâmbătă în stare critică la Amesbury, un mic oraş situat la circa 12 kilometri de Salisbury.



Rusia, acuzată că ar fi responsabilă de otrăvirea lui Skripal, a negat orice implicare.AGERPRES