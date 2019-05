O actriță din Game of Thrones nu a putut să meargă în cluburi și să bea alcool

Actriţa Sophie Turner a declarat că, în timpul filmărilor la serialul "Game Of Thrones", nu a avut posibilitatea de a ieşi într-un club şi de a consuma alcool fără a fi fotografiată, relatează Press Association vineri.

Actriţa a fost distribuită în rolul Sansa Stark din seria GOT la vârsta de 13 ani şi şi-a petrecut următorii 10 ani din viaţă filmând la serialul de mare succes, fiind tot timpul în atenţia publicului.

Turner a declarat pentru Graham Norton Show că doreşte să fi avut "experienţa din timpul studenţiei", întrebată dacă a simţit că a pierdut ceva în aceşti ani.

"Mi-aş fi dorit să fi ieşit şi să beau mult şi să vomit în mijlocul unui club fără să fi fost fotografiată! Însă sunt fericită cu experienţa pe care am trăit-o în Game Of Thrones. Nu cred că am pierdut prea mult", a declarat Sophie Turner.

Turner a declarat că actorii care au jucat alături de ea în serial au fost "foarte protectori" în perioada când era foarte tânără.

"A fost un moment înainte de o scenă în care Peter (Dinklage) şi Conleth (Hill) vorbeau între ei şi înjurau, iar Peter a spus 'nu înjura în faţa lui Sophie. Are 14 ani, nu poţi jura' ", a declarat actriţa.

"Şi apoi au strigat 'acţiune' şi primele cuvinte ale scenei au fost un şir de obscenităţi şi cuvinte explicite! Era foarte ciudat", şi-a amintit actriţa acum în vârstă de 23 de ani.

AGERPRES