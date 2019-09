O companie din Arabia Saudită va construi un gazoduct în Bulgaria

Compania de stat Bulgartransgaz, operatorul reţelelor de transport al gazelor naturale din Bulgaria, a semnat un contract în valoare de 1,1 miliarde de euro cu grupul Arkad, din Arabia Saudită, pentru construcţia unui gazoduct care ar urma să transporte gaze naturale ruseşti către Serbia, de la graniţa Bulgariei cu Turcia.



Contractul prevede că Arcad Consortium va furniza materialele şi echipamentele necesare, se va ocupa de designul, construcţia şi punerea în exploatare a unei conducte care va face legătura între graniţa Bulgariei cu Turcia şi graniţa Bulgariei cu Serbia. Conducta va trebui finalizată în 615 zile.

Conducta va avea 484 de kilometri lungime iar autoritățile de la Sofia se grăbesc să o termine pentru a-și asigura conexiunea cu gazoductul TurkStream promovat de Rusia, care ar urma să ajungă până în Ungaria, via Serbia.



Rusia a anunţat, în urmă cu cinci ani, că renunţă la proiectul gazoductului "South Stream", care urma să permită furnizarea de gaze naturale ruseşti spre Bulgaria, Serbia şi Ungaria, via Marea Neagră, în favoarea proiectului "Turkish Stream", care prevede construcţia unei conducte de gaze din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră.

Conducta TurkStream face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina în livrările sale de gaze naturale spre Europa. Prima linie, cu o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an, va aproviziona piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, va fi destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est.



Grupul rus Gazprom trebuie să aleagă una dintre cele două posibile rute pentru cea de-a doua linie TurkStream: prin Bulgaria sau Grecia. Până acum, gigantul rus nu a anunţat în mod oficial dacă a selectat vreuna dintre cele două rute.

