O delegaţie a Vaticanului este aşteptată în China la sfârşitul lunii septembrie

Vaticanul ar putea trimite până la sfârşitul lui septembrie o delegaţie în China, într-o vizită susceptibilă de a deschide calea unui acord istoric privind numirea de episcopi în această ţară, a afirmat marţi un cotidian oficial chinez, citat de AFP.



Sfântul Scaun şi Beijingul nu mai au relaţii diplomatice din 1951 şi cei circa 12 milioane de catolici chinezi sunt împărţiţi între o Biserică ''patriotică'', aflată sub controlul regimului comunist şi al cărei cler trebuie aprobat în mod oficial, şi o Biserică clandestină, care nu recunoaşte decât autoritatea Papei.



Dar, de mai mulţi ani, au fost angajate negocieri între cele două părţi privind problema spinoasă a numirii episcopilor, unii fiind desemnaţi de către autorităţile chineze fără să fie recunoscuţi de către Vatican.



Or, ''nu mai există 'diferende privind chestiunile de principiu' şi, după o precedentă întâlnire la Vatican, o delegaţie a Vaticanului va veni de această dată în China, pentru o reuniune la sfârşitul lui septembrie'', a relatat Global Times, citând, fără s-o numească, ''o sursă apropiată dosarului''. Potrivit sursei, ''dacă întâlnirea decurge bine, s-ar putea să fie semnat un acord''.



Ziarul, apropiat Partidului Comunist, citează de asemenea ''o sursă de la Vatican'', potrivit căreia ''o figură eminentă a Sfântului Scaun se va deplasa probabil în China la sfârşitul lui septembrie''.



Potrivit termenilor acordului în discuţie, Papa Francisc ar putea să-i recunoască pe episcopii numiţi de către Beijing fără acordul său.



În schimb, conform surselor consultate de către Global Times, negocierile în curs ''vor rămâne în plan religios şi nu vor aborda (...) stabilirea de relaţii diplomatice între Beijing şi Vatican''.



Sfântul Scaun face parte, de fapt din cele 17 state ale lumii care recunosc guvernul Taiwanului, insulă condusă de către un regim rival Beijingului din 1949, dar a cărei suveranitate este revendicată în mod aprig de către China populară.



Apropierea dintre Vatican şi China ar interveni într-un context în care autorităţile chineze şi-au intensificat în ultimii ani represiunea împotriva comunităţilor creştine, retrăgând crucile de pe clopotniţe, închizând şi distrugând biserici, sau interzicând accesul copiilor şi al adolescenţilor la slujba religioasă.

AGERPRES