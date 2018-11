O femelă de tigru care a ucis 13 oameni, împuşcată mortal în India, la finalul unei vânători impresionante

O femelă de tigru care a ucis 13 oameni în ultimii ani a fost împuşcată mortal în India, iar moartea a generat un sentiment de uşurare în rândul sătenilor din statul Maharashtra, dar şi controverse legate de circumstanţele în care animalul a fost sacrificat la finalul unei vânători de amploare, informează AFP.



Una dintre cele mai impresionante vânători ce au fost organizate în ultimele decenii în India s-a încheiat vineri seară, atunci când tigroaica în cauză, denumită T1 de participanţii la vânătoare şi Avni de apărătorii cauzei animalelor sălbatice, a fost împuşcată mortal în jungla din Maharashtra, un stat din partea central-vestică a Indiei.



Peste 150 de persoane au fost mobilizate timp de mai multe luni pentru a o găsi, iar resurse importante au fost alocate în acest scop, precum folosirea unor camere cu infraroşu şi a unor lunetişti de elită, care cercetau jungla urcaţi pe spatele unor elefanţi.



Polemica a izbucnit foarte repede, companiile mass-media afirmând că niciun calmant nu a fost utilizat pentru a o linişti pe tigroaica Avni-T1, mamă a doi pui în vârstă de 10 luni.



Ea este considerată vinovată de moartea a 13 persoane începând din iunie 2016. Prima victimă a fost o femeie, al cărei cadavru a fost găsit pe o plantaţie de bumbac. De atunci, majoritatea victimelor au fost ciobani de sex masculin.



Curtea Supremă şi-a dat acordul pentru această operaţiune, în contextul în care tigrul este un animal pe cale de dispariţie. Însă instituţia a specificat că animalul va putea fi ucis dacă substanţele cu rol de calmare nu vor avea efect.



Potrivit unui conservator indian însărcinat cu protejarea pădurilor, A.K. Mishra, contactat de cotidianul Indian Express, o săgeată cu tranchilizant a fost administrată tigroaicei. " Însă ea s-a năpustit asupra echipei, obligându-l pe Ashgar (Ali Khan, fiul unui vânător celebru în India, Shafath Ali Khan) să tragă în legitimă apărare. Tigroaica a fost ucisă imediat, cu un singur glonţ", a precizat el.



Însă această versiune a faptelor a fost contestată de mai multe surse, citate de Times of India, potrivit cărora tranchilizantul a fost injectat în trupul animalului după moartea sa.



Un activist local care militează pentru drepturile animalelor, Jerryl Banait, consideră că este vorba despre "o crimă cu sânge rece".



"Avni a fost ucisă ilegal pentru a satisface gustul vânătorii pentru sânge", a acuzat filiala indiană a organizaţiei PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).



În pofida acestor controverse, sătenii din regiune s-au declarat uşuraţi şi au sărbătorit uciderea animalului.



Elefanţii şi tigrii, două specii pe cale de dispariţie şi ameninţate prin reducerea habitatelor lor naturale sub presiunea demografică, ucid în medie o persoană pe zi în India, potrivit statisticilor guvernamentale.



Autorităţile indiene au demarat un program pentru conservarea populaţiei de tigri. Numărul acestor animale a ajuns la peste 2.200 de exemplare, potrivit celui mai recent recensământ, realizat în 2014, în contextul în care populaţia acestor vieţuitoare a atins în urmă cu câţiva ani pragul minim istoric de 1.500 de exemplare. AGERPRES