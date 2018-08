O nouă carte din seria ”anti-Trump”

,,Hause of Trump, Haus of Putin” este titlul fără echivoc al cărții ziaristului american Craig Unger, care susține că legăturile dintre liderul de la Casa Albă și cel de la Kremlin sunt mai vechi , făcând parte dintr-o operațiune a Rusiei pentru influențarea politicii Statelor Unite. Cartea a fost lansată în august și poate fi cumpărată on line pe AMAZON cu un preț modic, de 17 dolari.

Unger dă o listă a 56 oligarhi ruși care au cumpărat apartamente de lux în Tower Trump și au susținut afacerile imobiliare ale celui care avea să fie ales președinte al Statelor Unite. Jumătate dintre ei sunt evrei și sunt suspectați de legături cu mafia rusească aflată sub controlul serviciilor secrete. Un amplu interviu cu autorul lucrării este publicat de Times of Israel care avertizează asupra deselor întâlniri ale premierului Nethaniahu cu Putin, dar și a pericolului pe care l-ar reprezenta miliardarii ruși care au obținut cetățenie israeliană- cazul emblematic fiind Abramovici.

Lucrarea lui Craig este recomandată ca bestseller de New York Times și Washington Post,publicații foarte critice cu Trump, care susțin public ancheta procurorului Mueller privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane. Credem că HAUSE OF TRUMP, HAUSE OF PUTIN va fi tradusă rapid în România, după modelul lansării cărții FIRE AND FURY (Foc și furie. În interiorul administrației Trump) publicate de editura VELLANT.