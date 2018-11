O studentă a fost dată afară de poliție din sala de curs pentru că ținea picioarele pe bancă

O studentă de culoare a fost escortată de poliție afară din clasă pentru că și-a pus picioarele pe birou. Acest moment șocant a fost surprins într-un videoclip care a devenit viral.

Incidentul s-a întâmplat în San Antonio, la Universitatea din Texas. Studenta era la un curs de biologie, iar profesoara i-a reproșat acesteia că este necivilizată.

Din acel moment, Twitter-ul s-a umplut de replici dure la adresa profesoarei care a abuzat de puterea sa, dar și la adresa Universității. Rectorul Universității, Taylor Eighmy, a spus că mai trebuie făcute multe „în legătură cu incluziunea și susținerea studenților noștri de culoare”, conform Indy100.

So this happened today in class, a girl had her feet up and the professor called the police after calling our class uncivil pic.twitter.com/spq0ShXiFU