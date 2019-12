Oficial, OZN-urile au devenit credibile

Considerate până nu demult relatări fictive, bune să vândă presa tabloidă, aparițiile OZN-urilor au intrat, în 2019, într-un an în care mărturiile despre civilizații extraterestre și alte fenomene paranormale au fost confirmate, documentate și verificate din surse credibile.

În luna mai, Ministerul american al Apărării a recunoscut că s-a apucat să investigheze, cu mare atenție, cazurile obiectelor zburătoare neidentificate semnalate de piloții Marinei SUA, după ce aceștia au raportat că le-au văzut cu ochii lor și, mai mult, le-au oferit superiorilor înregistrări cu aparițiile neașteptate din timpul unor exerciții de antrenament, din 2004 și 2015. În luna noiembrie a acestui an, prestigioasa publicație americană de știință și tehnică „Popular Mechanics” a confirmat că, după incidentul din 2004, „doi indivizi necunoscuți” au luat imaginile cu înregistrările realizate de piloți, ștergându-le din baza de date a Marinei, scrie „New York Post”. Tot în toamnă, cam în același timp cu articolul apărut în „Popular Mechanics”, OZN-uri au fost surprinse pe video în nordul statului Carolina, iar Armata a anunțat parteneriate pentru cercetarea tehnologiei extraterestre. „În timp ce astronomii susțin că descoperirea civilizațiilor extraterestre nu va avea loc prea curând, 2019 a fost un an extrem de activ în ceea ce privește OZN-urile care vizitează Pământul”, scrie „New York Post”. Potrivit Centrului Național pentru Raportarea OZN-urilor (CNRO), pe 21 septembrie, în Ohio, „un fost om al legii și soția sa, cercetătoare științifică, au văzut o lumină strălucitoare ce se apropia de locul unde se afla vehiculul recreațional lângă care stăteau cei doi, într-un parc de agrement”. Lumina s-a apropiat „într-o manieră imprevizibilă”,„încetinind sau oprindu-se în câteva rânduri” și ajungând la aproximativ 50 de metri de cei doi, relatează CNRO, citat de cotidianul american, care precizează că bărbatul pur și simplu nu a putut să-și folosească brațul pentru a ajunge la arma sa, de calibru 45, în momentul când s-a simțit amenințat de „apariția” neașteptată. „Obiectul”, descris de cei doi ca având un diametru de aproximativ șase metri, „s-a învârtit vreo zece secunde”, după care a accelerat brusc și a dispărut. La 1 septembrie 2019, în Taos, New Mexico, „trei vânători de elani susțin că au văzut două presupuse creaturi extraterestre, care stăteau în poziție verticală, pe un deal din apropiere”, scrie „New YorkPost”. „A doua zi, doi dintre vânători s-au întors în același loc, căutând dovezi, și, susțin ei, au văzut o aeronavă neobișnuită, staționată la sol”, a precizat aceeași sursă. Pe 12 august, în New Jersey, o familie a văzut un OZN cu formă triunghiulară, care zbura deasupra unei autostrăzi.

Zone cu apariții predilecte

Americanii au creat o hartă a „aparițiilor extraterestre” pe teritoriul Statelor Unite. După toate aparențele, extratereștrii preferă state mai friguroase, cum ar fi Alaska, Maine, Montana, Vermont și Washington. Statele cele mai puțin frecventate sunt, conform „New York Post”, Texas, Louisiana, Georgia, Mississippi și Alabama.

Fostul președinte american Jimmy Carter a relatat că a văzut un OZN în statul Georgia, în 1969.