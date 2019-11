Omul de afaceri arestat în ancheta privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, eliberat pe cauțiune

Continentaleurope

Omul de afaceri maltez arestat miercuri în legătură cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigaţii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cauţiune în cursul serii de joi, au declarat surse din poliţie, citate de Reuters.



Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub supravegherea permanentă a poliţiei cât timp ancheta va continua.



El fusese arestat miercuri dimineaţă la bordul iahtului său de lux, la scurt timp după ce plecase dintr-un port de agrement din apropierea capitalei La Valletta.



Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marţi arestarea unui bărbat suspectat că a acţionat ca intermediar în cazul asasinării jurnalistei Daphne Caruana Galizia în octombrie 2017.



Muscat a declarat că suspectului i-ar putea fi oferită imunitate dacă va oferi informaţii ce vor conduce la inculparea celui care a orchestrat asasinatul.



Joi, premierul a afirmat că suspectul nu oferise până atunci informaţii complete.



Jurnalista Daphne Caruana Galizia, în vârstă de 53 de ani, care demascase numeroase cazuri de spălare de bani şi corupţie în Malta, a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său.



Trei bărbaţi au fost trimişi în judecată sub acuzaţia că au plantat şi detonat dispozitivul exploziv care a ucis-o pe jurnalistă, dar autorităţile nu au reuşit până acum să stabilească cine a ordonat asasinatul.



În februarie 2017, Caruana Galizia a scris pe blogul său despre o misterioasă companie din Dubai denumită 17 Black Limited, afirmând, fără a aduce dovezi, că aceasta avea conexiuni cu politicieni maltezi.



Jurnalista nu a putut descoperi cine era proprietarul companiei. O investigaţie realizată ulterior de Reuters l-a identificat pe acesta în persoana lui Fenech.



În jur de 2.000 de manifestanţi antiguvernamentali au ieşit miercuri seară pe străzile din La Valletta. La un moment dat, ei l-au blocat în maşina sa pe ministrul justiţiei, Owen Bonnici, şi au scandat 'Mafia', 'Justiţie', 'Ruşine să vă fie'.

