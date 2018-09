ONU: Emisarul pentru Siria pledează pentru deschiderea unor „rute de evacuare voluntară” din Idlib

Emisarul Naţiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, a pledat vineri, în faţa Consiliul de Securitate al ONU, pentru deschiderea unor 'rute de evacuare voluntară' din Idlib, care să le permită civililor să părăsească provincia siriană aflată sub ameninţarea unei ofensive militare de amploare, transmite AFP.



'Este nevoie de rute de evacuare în toate direcţiile, est, nord, sud', a declarat emisarul, adresându-se prin legătură video reuniunii speciale a Consiliului de Securitate cu privire la Siria, convocată la iniţiativa Statelor Unite.



De Mistura a precizat că 'ONU este pregătită' să contribuie la crearea unor astfel de rute de evacuare, după ce, la sfârşitul lunii trecute, emisarul se declarase dispus să se deplaseze în Idlib pentru a garanta un 'culoar umanitar'.



'Toate ingredientele sunt reunite pentru o furtună devastatoare', a avertizat el, evocând perspectiva unei ofensive majore a regimului sirian, susţinut de Rusia, pentru recâştigarea controlului asupra ultimului bastion al rebelilor, unde trăiesc în jur de 3 milioane de persoane.



Staffan de Mistura a mai afirmat că are de făcut propuneri membrilor Consiliului pentru separarea grupărilor teroriste de civili în Idlib, fără însă a dezvolta aceste idei.



În intervenţia sa, emisarul ONU a menţionat că, în prezent, grupări armate sapă tuneluri, tranşee şi aruncă în aer poduri.



Tot vineri, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul său rus Vladimir Putin şi cel iranian, Hassan Rohani s-au întâlnit la Teheran, convenind, potrivit unui comunicat oficial, să soluţioneze soarta provinciei rebele siriene Idlib 'în spiritul de cooperare ce caracterizează procesul de la Astana', lansat de cele trei ţări pentru a încerca să readucă pacea în Siria.



Moscova şi Teheranul susţin regimul de la Damasc, iar Ankara este de partea rebelilor.



În scurtul lor summit de la Teheran, cei trei lideri s-au menţinut pe poziţii: Rohani şi Putin au insistat asupra necesităţii de a continua 'lupta împotriva terorismului' în Siria, limitând pe cât posibil pierderile în rândul civililor, iar Erdogan a cerut 'un armistiţiu'.



Ei au respins 'orice tentativă ce duce la fapte împlinite în teren sub pretextul luptei împotriva terorismului şi şi-au exprimat hotărârea de a se opune proiectelor separatiste ce vizează subminarea suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a Siriei'.

AGERPRES