Orange se pregăteşte să îşi vândă turnurile de telefonie mobilă

Grupul francez de telecomunicaţii Orange se pregăteşte să îşi regrupeze turnurile de telefonie mobilă într-o companie separată, urmând exemplul rivalilor europeni care au dorit să profite de interesul investitorilor pentru infrastructurile de telecomunicaţii, informează Financial Times.



Citând surse din apropierea acestui dosar, Financial Times susţine că grupul francez va oferi noi informaţii cu privire la planurile sale privind turnurile de telefonie mobilă la o reuniune cu investitorii, care va avea loc în data de 4 decembrie. Una din surse a dezvăluit că decizia de plasare a turnurilor sub umbrela unei companii separate a fost luată, dar Consiliul de Administraţie nu a adoptat încă un plan detaliat.



În luna mai a acestui an, directorul general al grupului francez, Stéphane Richard, declara că există un interes puternic al investitorilor pentru activele de tipul turnuri de telefonie mobilă şi reţele de fibră optică, ceea ce arată "valoarea intrinsecă a reţelelor de telecomunicaţii", adăugând că Orange analizează modalităţile prin care poate maximiza valoarea infrastructurilor sale.



Orange are aproximativ 59.000 de turnuri de telefonie mobilă în Europa, Africa şi Orientul Mijlociu. Grupul francez îşi împarte turnurile cu Vodafone în Spania şi cu Deutsche Telekom în Polonia. Emmet Kelly, analist la banca Morgan Stanley, estimează că o nouă entitate care să regrupeze turnurile Orange ar putea avea o valoare cuprinsă între 8 şi 10,3 miliarde euro.



Spre deosebire de operatorii din SUA, Africa şi India, care şi-au vândut părţile pasive din reţelele lor unor companii specializate pe active de telecomunicaţii, grupurile europene au fost reticente în a-şi vinde turnurile de telefonie mobilă. Însă, necesarul de numerar pentru investiţii în noi reţele de fibră optică şi 5G a dus la mai multe tranzacţii în acest domeniu.



Atât Vodafone Group, cât şi Deutsche Telekom, au separat turnurile de telefonie de operaţiunile lor de bază ca modalitate de a strânge capital, iar în anul 2018 grupul francez Altice a obţinut 2,5 miliarde euro din vânzarea unui pachet de 49% din acţiunile diviziei de turnuri SFR TowerCo către fondul de investiţii KKR.



Cu toate acestea, o sursă din apropierea acestui dosar a declarat pentru Financial Times că Orange analizează încă ce turnuri, proprietăţi imobiliare şi alte active să fie puse sub umbrela unei companii separate, adăugând că nu s-a decis încă dacă vor fi incluse şi activele din afara Franţei. De asemenea, separarea de unele infrastructuri riscă să să se lovească de opoziţia sindicatelor, care consideră turnurile de telefonie drept bijuteriile coroanei.



Orange este prezent şi pe piaţa din România, unde, în perioada iulie-septembrie 2019, a obţinut o cifră de afaceri de 279 milioane de euro, în scădere cu 2,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La 30 septembrie 2019, Orange România oferea servicii mobile, fixe şi TV pentru 10.928.000 de clienţi, în creştere cu 0,3% comparativ cu finalul T3 2018.

AGERPRES