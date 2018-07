Orban: "Premierul şi Guvernul au uzurpat funcţia preşedintelui"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că sesizarea sa la DIICOT nu priveşte doar posibilitatea comiterii infracţiunii de înaltă trădare de către premierul Viorica Dăncilă, ci şi alte fapte, printre care şi cea privind uzurparea de funcţii.

"Am înţeles că doamna Dăncilă i s-a plâns preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul că eu i-am făcut sesizare. Numai că ce a omis să spună doamna Dăncilă - şi cred că nu înţelege - eu nu am făcut sesizare numai legată de posibilitatea comiterii infracţiunii de înaltă trădare, am făcut sesizare pe divulgare de informaţii cu caracter de secret, faptă care evident s-a comis, am făcut sesizare pentru uzurpare de funcţii, adică premierul şi Guvernul au uzurpat funcţia preşedintelui, pentru că există o decizie a Curţii Constituţionale 683, care spune clar: politica externă e condusă de preşedinte, Guvernul are un rol tehnic de execuţie, de punere în practică a politicii externe, nicidecum de decizie în materie de politică externă. Adică e uzurpare aproape", a afirmat Orban la un post de televiziune.

El a adăugat că, de asemenea, a sesizat "furnizarea de informaţii false privitoare la fapte sau decizii care afectează interesele statului".

"Iar apropo de trădare: cum să califici altfel decât trădare atunci când pentru interesele personale ale lui Dragnea, de a avea relaţii mai bune cu un lider politic, tu sacrifici interese fundamentale ale României, tu distrugi punţi care au fost construite zeci de ani cu ţările UE, cu Israelul, cu ţările arabe şi mai ales când faci un demers şi nici măcar nu ajunge la finalitate şi tu ştii foarte bine că nu ajunge la nicio finalitate? Nu se poate, astea sunt lucruri de o gravitate extremă", a afirmat liderul PNL.

Orban a spus că a simţit nevoia să facă această sesizare pentru că România a fost pusă într-o situaţie "extrem" de dificilă în faţa partenerilor din UE.

"Nu hotărăsc eu dacă cineva e vinovat, am simţit nevoia să fac sesizarea asta pentru că s-a întâmplat un lucru grav, noi am fost puşi într-o situaţie extrem de dificilă în faţa partenerilor noştri din UE, sunt convins că Statele Unite nu i-au cerut lui Dragnea, că Dragnea nu are canale de comunicare cu oficiali americani. De asemenea, ne-am stricat relaţiile cu foarte multe ţări, că România întotdeauna a avut abilitatea de a menţine relaţii privilegiate cu Israelul şi cu mai multe ţări arabe. În Siria suntem singura ţară care şi-a menţinut ambasada acolo. Sunt nişte lucruri în care nu poţi să intri cu bocancii, în diplomaţie, numai pentru că vrei tu, Dragnea, să arăţi că eşti jupânul şi că tu faci orice", a susţinut Orban. AGERPRES