Paige Hunter, tanara care a salvat vietile a sase sinucigasi!

Paige Hunter are 18 ani si este din orasul britanic Sunderland. Tanara a agatat de grilajul podului Wearmouth peste 40 de mesaje optimiste, salvand, astfel, viata a sase sinucigasi.

"Nu esti singur!". "Uneori, merita sa ceri ajutor!". Sunt numai doua din mesajele lasate de adolescenta pe pod. Politia locala a decis sa incurajeze gestul tinerei si i-a eliberat o autorizatie, scrie Daily Mail.

"Am dorit sa ajut. Nu ma asteptam sa fiu premiata. Dupa ce am lasat primele mesaje, am auzit numeroase comentarii si reactii din partea oamenilor. Spuneau ca incurajeaza", a povestit Paige.

"Chiar daca iti este greu, viata ta conteaza. Esti ca o lumina intr-o lume intunecata. De aceea trebuie sa rezisti!". "Cand ma simt ca tine, caut ajutor, sprijin. Merita sa incerci, nu-i asa?". "Fii puternic si totul va fi bine. Poate acum e furtuna, dar nici o ploaie nu dureaza o vesnicie!". "Ia o pauza. Opreste-te. Trage adanc aer in piept. Mai sunt variante.Multi oameni tin la tine!", a scris Paige.

Unul dintre cei care a renuntat sa isi puna capat zilelor a abordat subiectul pe Facebook. "Depresia este ceva complicat. Ma simteam atat de singura, incat am pornit spre pod. Nu aveam nevoie decat de cineva care sa imi spuna ca totul va fi bine sau ca 'daca ai sentimentul ca cedezi, ca nu mai poti, aminteste-ti de cei ai rezistat pana acum'. Iar motivul meu au fost copiii. M-am luptat zi de zi pentru a-i creste, pentru a le da speranta. Paige Hunter, daca nu erai tu si ceea ce faci, baietii mei ar fi ramas singuri", a povestit femeia necunoscuta.