Pakistanul avertizează în privinţa unui posibil genocid în Kashmirul indian

Consiliul ONU al drepturilor omului ar trebui să lanseze o anchetă în Kashmirul controlat de India, unde se profilează un posibil genocid, a declarat marţi, la Geneva, ministrul pakistanez de externe Shah Mehmood Qureshi, relatează dpa.



Qureshi a criticat în faţa acestui organism al ONU decizia Indiei de a revoca statutul constituţional special şi de a institui stare de urgenţă de securitate în partea din Kashmir controlată de New Delhi, provocând escaladarea tensiunilor cu Pakistanul, stat vecin şi rival dotat cu arma atomică.



Ministrul a precizat că "drepturi ale omului fundamentale şi inalienabile sunt călcate în picioare", acuzând arestarea în masă a unor lideri şi studenţi din Kashmir, presupuse practici de tortură ale forţelor indiene, precum şi închiderea unor servicii publice vitale.



"Am frisoane să menţionez aici lumii cuvântul genocid, dar trebuie să o fac", a spus Qureshi, adăugând că oamenii din teritoriul controlat de India se tem pentru ce-i mai rău.



Pakistanul şi India controlează amândouă părţi din Kashmir, dar ambele revendică întreaga regiune. Cele două state vecine s-au înfruntat în două războaie pentru Kashmir.



India ar trebui să permită accesul unei comisii de anchetă a ONU, iar Pakistanul este şi el gata să le permită investigatorilor să viziteze partea pakistaneză a Kashmirului, a spus Qureshi.



Ministrul a anunţat luna trecută că Pakistanul va duce disputa sa cu India în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga.



Înainte de starea de urgenţă de securitate impusă în august, şefa Consiliului ONU al drepturilor omului, Michelle Bachelet, a raportat o creştere importantă a numărului de crime în rândul civililor comise de forţele de securitate în acest an.



Notând că India a eşuat în investigarea acestor crime, Bachelet a raportat şi un climat de represiune politică în Pakistanul administrat de Kashmir.

AGERPRES