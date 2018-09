Palatul Elysée se lansează în afaceri

De la fursecuri (macaron) în culorile drapelului francez, la ceşti cu portretul preşedintelui, sau cărţi de colorat: preşedinţia franceză propune la vânzare din acest weekend peste 50 de produse derivate pentru a finanţa lucrările de renovare ale Palatului Elysée, relatează vineri EFE.



Această lansare a produselor sub sigla 'Elysée', de la numele palatului parizian care găzduieşte preşedinţia, coincide cu înfiinţarea site-ului de vânzări online, boutique.elysee.fr.



O primă gamă de 56 de produse, dintre care 30 costă sub 15 euro, este propusă în colaborare cu circa douăzeci de producători francezi precum Le slip français (eşarfe şi T-shirts cu sigla Preşedintelui sau Primei Doamne), cofetarul Pierre Hermé (macaroni tricolore), Lip (ceasuri cu marca Elysée) sau Omy (cărţi de colorat)...



Începând cu 2019, aceste firme vor putea distribui direct aceste produse sub licenţă prin reţeaua de buticuri sau în străinătate. La fiecare produs vândut, preşedinţia va încasa o redevenţă (12% din preţ) care va fi destinată proiectelor de restaurare ale palatului Elysée, un ansamblu de clădiri vechi de 300 de ani care au nevoie de îmbunătăţiri.



Palatul Elysée se alătură astfel marilor instituţii care exploatează filonul produselor derivate, precum Adunarea Naţională, care dispune de un magazin de suveniruri la Paris, sau la ONU.



Marca "Preşedinţia franceză" a fost deja depusă de Elysée, în timpul preşedintelui Nicolas Sarkozy în martie 2010, pentru articole precum portchei, stilouri sau timbre, dar cu o ambiţie comercială mai limitată.AGERPRES