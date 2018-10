Pamela Anderson, închisă într-o cușcă, pentru a denunța suferințele la care sunt supuse animalele

Actriţa Pamela Anderson şi politicianul ecologist francez Yannik Jadot au făcut parte dintr-un grup de personalităţi care s-au lăsat închise în trei cuşti, miercuri, la Paris, pentru a denunţa maltratările la care sunt supuse animalele de crescătorie şi pentru a susţine o petiţie europeană iniţiată de asociaţia CIWF, informează AFP.



"Trăiesc în Franţa de puţin timp, însă apărarea animalelor este o cauză care mă emoţionează oriunde m-aş afla", a declarat starleta canadiano-americană, în cuşca instalată în Place de la Republique din Paris. "Nimeni nu suportă să fie în cuşcă mai mult de câteva minute, în timp ce acele animale îşi petrec acolo întreaga viaţă. Este inuman", a adăugat ea.



În faţa unui grup de 30 de persoane, Pamela Anderson, purtând o rochie cu dungi albastre şi ochelari de soare, a intrat în acea cuşcă.



"Avem nevoie de 1 milion de semnături într-un an în şapte state membre pentru a pune capăt suferinţelor animalelor", a declarat Leopoldine Charbonneaux, directoarea CIWF (Compassion in World Farming). "O viaţă în cuşcă înseamnă o viaţă de suferinţe. Eliminarea cuştilor va zgudui acel tip de creştere a animalelor în sistem industrial, care nu este nici durabilă, nici acceptabilă din punct de vedere moral şi care reprezintă o aberaţie economică".



În spatele unui eşafodaj de cuşti mai mici care serveau pe post de pupitru, un ecran uriaş a difuzat în buclă imagini cu animale şi un desen animat în timp ce activiştii ecologişti înmânau trecătorilor insigne şi pliante informative.



Semnatarii petiţiei au intrat, pe rând, în trei cuşti. În una dintre ele, o tânără deghizată într-un iepure roz ţinea în braţe un afiş pe care fusese scris următorul text: "În Franţa, 69% din găini, 99% din porci şi 97% din iepuri sunt crescuţi în cuşti".



Petiţia, lansată miercuri sub forma unei Iniţiative Cetăţeneşti Europene (ICE), este susţinută de peste 130 de ONG-uri. Dacă îşi va atinge obiectivul, Comisia Europeană va trebui să adopte o poziţie oficială pentru a aboli utilizarea cuştilor în crescătoriile de animale.



Mai multe personalităţi politice franceze au fost de asemenea prezente la evenimentul organizat miercuri în centrul Parisului.



"Chestiunea creşterii animalelor în sistem industrial este veriga lipsă care ne-a permis să vedem în interiorul suferinţei animalelor", a declarat Yannick Jadot, aflat în fruntea listei propuse la următoarele alegeri europarlamentare de EELV (Europe Ecologie Les Verts), un partid ecologist francez. "Tortura este moneda curentă în aceste crescătorii-lagăr. Toată lumea este pregătită să renunţe la ele, însă guvernul refuză, din laşitate, mediocritate şi în pofida angajamentelor luate de preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron", a adăugat acelaşi politician.

