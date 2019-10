Papa Francisc a deplâns "faţa desfigurată" a regiunii amazoniene

Paul Haring

Papa Francisc a deplâns "faţa desfigurată a Amazoniei", victimă a exploatării excesive, în timpul unei slujbe care a marcat finalul unui sinod consacrat acestei regiuni a lumii, informează AFP.



"Greşelile din trecut nu au fost suficiente pentru a opri distrugerea altora", a declarat pontiful în omilia sa pronunţată în faţa a 184 de episcopi şi cardinali din regiunea amazoniană, precum şi a zeci de misionari şi reprezentanţi ai comunităţilor indigene.



"Am văzut aceasta pe faţa desfigurată a Amazoniei", a declarat suveranul pontif, la sfârşitul unui sinod care a publicat un document denunţând "păcatul ecologic" al exploatării nesăbuite a pădurii amazoniene.



Preocupat, pe toată perioada sinodului, să pună în valoare obiceiurile şi tradiţiile indigene, Francisc i-a criticat pe cei care "le ignoră (altora) tradiţiile, le şterg poveştile, le ocupă teritoriile şi le uzurpă bunurile".



Aceste "pretinse superiorităţi se transformă în opresiuni şi exploatări", a declarat el despre "creştinii care merg la slujba de duminică", dar se gândesc doar la propriile interese.



Potrivit Papei, sinodul a făcut posibilă ascultarea vocilor celor săraci şi reflecţia asupra precarităţii vieţilor acestora, ameninţate de modele de dezvoltare prădătoare.



În documentul final al sinodului, episcopii cer Papei crearea unor observatoare locale pentru a opri distrugerea pădurii amazoniene şi instituirea unui fond global pentru protejarea populaţiilor indigene şi favorizarea dezvoltării durabile.



În plus, episcopii au avansat propuneri îndrăzneţe pentru a consolida prezenţa Bisericii Catolice într-o regiune în care are nevoie de preoţi şi în care se confruntă cu concurenţa bisericilor evanghelice protestante. Aceştia au solicitat, în mod excepţional, pentru regiunea amazoniană, posibilitatea hirotonirii bărbaţilor căsătoriţi şi a trecerii femeilor în treapta diaconiei, în condiţiile în care acestea joacă un rol esenţial în triburile amazoniene.

