Paris, New York, Tokyo şi alte oraşe promit să îşi reducă volumele de deşeuri

Douăzeci şi trei de oraşe şi regiuni ale lumii, în care trăiesc peste 150 de milioane de locuitori, s-au angajat marţi să îşi reducă semnificativ volumele de deşeuri incinerate sau depozitate, întrucât acestea reprezintă o sursă ce alimentează emisiile de gaze cu efect de seră, informează AFP.



Cinci oraşe europene, opt oraşe americane, regiunea Catalonia, dar şi alte metropole ale lumii, precum Tokyo, Dubai, Toronto, Vancouver, Montreal, Sydney şi Tel Aviv, au semnat o declaraţie comună ce vizează reducerea cu 50% până în 2030 a volumelor de deşeuri incinerate sau depozitate şi creşterea cu 70% a ratei de recuperare (reciclare şi obţinerea de compost) în raport cu anul 2015, reducând în acelaşi timp cu 15% volumul de deşeuri produse de fiecare locuitor.



Potrivit calculelor efectuate de coaliţia C40, această măsură va economisi în fiecare an aproximativ 87 de milioane de tone de deşeuri, care, altfel, ar produce gaze cu efect de seră.



Deşeurile arse produc dioxid de carbon (CO2), iar cele depozitate produc metan. Specialiştii estimează la circa 2 miliarde de tone actuala producţie anuală de deşeuri municipale.



După retragerea Statelor Unite din Acordul pentru climă de la Paris, semnat în 2015, mai multe administraţii americane locale au preluat responsabilitatea guvernului federal, încercând să îşi reducă emisiile de carbon.



Statele federale americane pot să acţioneze pentru a-şi ecologiza reţelele electrice, însă prerogativele oraşelor sunt mai limitate. În schimb, gestionarea deşeurilor intră pe deplin în responsabilitatea lor.



"Să continuăm să depozităm tot mai multe deşeuri în gropi de gunoi nu este o procedură sustenabilă, de aceea am creat cel mai amplu program de colectare a deşeurilor organice din ţară", a declarat Bill de Blasio, primarul oraşului New York.



Washington, Philadelphia, Portland şi San Francisco sunt câteva dintre marile oraşe americane care au semnat noua declaraţie.



Toţi semnatarii se vor reuni peste două săptămâni la San Francisco pentru a participa la prima ediţie a Summitului mondial de acţiune pentru climă.



Anne Hidalgo, primarul Parisului, preşedinta coaliţiei oraşelor C40 Cities, va fi la rândul ei prezentă la acel eveniment.



"Pentru a realiza cele mai ambiţioase obiective ale Acordului de la Paris, trebuie să transformăm de urgenţă fiecare aspect al modului nostru modern de viaţă, în special pe acela ce vizează lucrurile pe care le aruncăm", a declarat ea.

