Parlamentarii britanici aruncă Brexit în haos. Scenarii posibile

În număr covârșitor, parlamentarii britanici au respins acordul de retragere a Marii Britanii din UE, negociat intens, timp de 17 luni, de către premierul Theresa May și liderii de la Bruxelles și aprobat, încă de anul trecut, de blocul comunitar european. Votul a fost exprimat cu numai două luni și jumătate înaintea datei stabilite pentru ieșirea din UE, riscând să arunce în aer viitoarele relații dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Cea mai dură înfrângere parlamentară pentru un guvern din istoria recentă a Marii Britanii nu a fost o surpriză, marți seară, atât parlamentarii care se pronunță pentru un Brexit cu orice preț, cât și cei care susțin apartenența la UE manifestându-și de mai multă vreme nemulțumirea față de textul acordului negociat de May. De altfel, ambele tabere și-au unit forțele, 432 de parlamentari din toate spectrele politice respingând proiectul de tratat, iar 202 s-au pronunțat în favoarea acestuia. Mai mult, înfrângerea usturătoare suferită de May i-a determinat imediat pe laburiști să introducă o moțiune de cenzură contra șefei guvernului, al cărei rezultat urma să fie cunoscut ieri seară. Votul de marți poate provoca o ieșire dezordonată, fără acord, a Marii Britanii din blocul comunitar sau poate duce chiar și la o răsturnare spectaculoasă de situație, prin organizarea unui al doilea referendum asupra Brexit. În același timp, britanicii mai au la dispoziție și alte opțiuni, cum ar fi încercarea de a renegocia acordul cu liderii de la Bruxelles sau solicitarea amânării datei când ar urma să aibă loc Brexit, prevăzută pentru 29 martie. Dacă supraviețuia moțiunii de cenzură de ieri, May ar fi urmat să aibă termen până luni pentru a prezenta Parlamentului un „Plan B”. De altfel, după cum au remarcat la unison liderii europeni, mingea se află acum în terenul britanicilor, care urmează să decidă cum vor aborda „divorțul” de UE. Oficialitățile de la Bruxelles au avertizat însă Londra asupra consecințelor dezastroase ale unei ieșiri fără acord și au insistat că Regatul Unit trebuie să-și clarifice intențiile cât mai curând posibil.

Ce ar putea urma. Un nou referendum?

Ieri seară, înaintea votului, existau mai multe scenarii. Dacă May nu supraviețuia moțiunii de cenzură inițiate de către laburiști, Marea Britanie se îndrepta spre alegeri generale anicipate. Această ipoteză era considerată însă, miercuri seară, înaintea votului, puțin probabilă, deoarece Partidul Conservator condus de May și micul partid ultra-conservator nord-irlandez DUP nu aveau nicio intenție să fie înlocuiți de la frâiele regatului de către laburiști. Dacă guvernul supraviețuia moțiunii, acesta avea la îndemână mai multe opțiuni. Varianta ieșirii din UE fără un acord, cel mai negru scenariu atât pentru blocul comunitar, cât și pentru Marea Britanie, este situația existentă în momentul de față, în condițiile în care cabinetul May își anunțase intenția clară de a declanșa Brexit pe data de 29 martie, iar Parlamentul de la Londra tocmai a respins textul proiectului de tratat, aprobat doar de către liderii de la Bruxelles. O altă variantă ar fi cea a renegocierii majore a acordului, ipoteză neagreată însă de blocul comunitar, chiar dacă Londra ar insista în această direcție. Un scenariu mult mai plauzibil ar fi o „cosmetizare” a anumitor prevederi conținute în textul tratatului, neafectând însă liniile sale generale, ci numai câteva paragrafe prin care cabinetul May încearcă să obțină din partea oficialităților de la Bruxelles o serie de garanții. De altfel, ieri, negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a evocat în Parlamentul European posibilitatea renegocierii declaraţiei politice privind viitoarea relaţie dintre UE şi Regatul Unit. Potrivit lui Barnier, Consiliul European (ce reuneşte şefii de stat sau de guvern din ţările blocului comunitar) „a spus mereu că dacă Regatul Unit îşi schimbă în viitor liniile roşii şi ia decizia de a avea ambiţia să meargă dincolo de un simplu acord de liber schimb, atunci UE va fi pregătită imediat să ia în calcul această evoluţie şi să dea un răspuns favorabil”. Afirmațiile lui Barnier au fost susținute apoi chiar de către cancelarul german, Angela Merkel, care a spus, tot ieri, că „mai este încă timp pentru a negocia” un acord asupra Brexit, în funcţie de eventualele propuneri ale Theresei May. Concomitent, Comisia Europeană a precizat ieri că UE ar putea decide să extindă termenul de 29 martie pentru ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar, în cazul în care Londra furnizează un motiv valid pentru o astfel de cerere. Eventualitatea amânării datei pentru Brexit a fost evocată și de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a precizat că este posibil ca britanicii să tragă de timp pentru a vedea rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, din luna mai, în încercarea de a negocia atunci o altă înțelegere. Nu în ultimul rând, o altă variantă, foarte puțin probabilă însă, ar fi organizarea unui al doilea referendum pe tema Brexit. „Cred şi mă tem că ne îndreptăm spre un proces de amânare şi, probabil, da, spre un al doilea referendum”, avertiza ieri, la postul de televiziune „Sky News”, Nigel Farage, fost lider al inițiatorilor referendumului asupra Brexit. De cealaltă parte, prim-ministrul scoţian, Nicola Sturgeon, i-a cerut Theresei May să suspende procesul privind Brexit-ul şi să organizeze un nou referendum asupra ieșirii din UE. Concomitent, Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a sugerat anularea procedurii Brexit. „Dacă este imposibil un acord şi nimeni nu vrea ieşirea fără acord, atunci cine va avea în sfârşit curajul să spună care este singura soluţie pozitivă?”, a postat Tusk pe Twitter.

Titluri apocaliptice

Marea Britanie „se îndreaptă spre dezastru”, din cauza responsabililor săi politici „deloc la înălţime”, comentează presa internaţională, publicaţiile britanice insistând, la rândul lor, asupra „umilirii totale” a Theresei May, scrie AFP. „Niciun acord, nicio speranţă, nicio idee, nicio încredere”, notează tabloidul „The Daily Mirror”, în timp ce „The Sun”, cel mai vândut cotidian britanic, publică pe prima pagină o caricatură a Theresei May sub formă de pasăre-dodo, astăzi dispărută. „Acordul Theresei May asupra Brexit este complet mort”, scrie „The Sun”. Ziarul german „Die Welt” se întreabă: „Quo vadis, Britannia? Ce vrei? Unde vreţi să mergeţi? Ce este acest Brexit?”. Potrivit cotidianului italian „Il Sole 24 Ore”, „Marea Britanie navighează în ape tulburi (…) Chiar şi observatorii politici cei mai experimentaţi admit că este imposibil să prezici ce se va întâmpla în zilele următoare”.

„Am luat notă cu regret de rezultatul votului desfăşurat în Camera Comunelor. Îndemn Marea Britanie să îşi clarifice intenţiile cât mai rapid posibil. Timpul este aproape de final”.

Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene

Theresa May a dat asigurări, ieri, că ţara sa va părăsi UE la 29 martie şi că blocul comunitar va lua în considerare extinderea perioadei de negociere aferente Articolului 50 numai dacă există un plan alternativ de ieşire credibil.