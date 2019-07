Parlamentul britanic îl împiedică pe viitorul premier să evite un vot pentru aprobarea Brexit

Parlamentarii britanici au sprijinit joi unele propuneri menite să îngreuneze o eventuală tentativă a viitorului prim-ministru de a ocoli Parlamentul pentru a impune o variantă de Brexit fără acord cu Uniunea Europeană, informează Reuters.



Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari şanse de a deveni săptămâna viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat că Regatul Unit trebuie să se retragă din UE pe 31 octombrie, chiar în lipsa unui acord. El a refuzat să excludă suspendarea Parlamentului sau întreruperea sesiunii parlamentare pentru a-i împiedica pe deputaţi să adopte legi în vederea blocării unei versiuni de Brexit fără acord.



Joi, parlamentarii au decis cu 315 voturi pentru şi 274 împotrivă că trebuie să dezbată timp de mai multe zile problemele Irlandei de Nord, în septembrie şi octombrie, chiar dacă Parlamentul ar fi suspendat. De asemenea, ei au susţinut propunerea ca miniştrii să prezinte o dată la două săptămâni rapoarte privind progresele în direcţia reinstaurării unui executiv nord-irlandez. Aceste rapoarte trebuie dezbătute şi aprobate, iar dacă Parlamentul nu se află în sesiune, va trebui convocat din nou în acest scop.



Măsurile nu blochează direct suspendarea Parlamentului, dar pot îngreuna evitarea legislativului la luarea deciziilor.



Un secretar de stat pentru cultură s-a numărat printre cei care s-au opus guvernului conservator şi au votat pentru propunerile respective, iar ministrul de finanţe Philip Hammond, care îşi va pierde probabil funcţia dacă Johnson ajunge premier, s-a abţinut, la fel ca şi alţi oficiali de rang înalt din guvern. Theresa May s-a declarat dezamăgită că unii miniştri nu au votat joi alături de ea; un comunicat al cancelariei sale apreciază că "fără îndoială, succesorul ei va lua acest lucru în considerare la formarea guvernului".



Parlamentul de la Londra a respins de trei ori propunerile de acord pentru Brexit prezentate de May, dar a votat şi împotriva retragerii din UE fără niciun acord.



Joi, Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR) a avertizat că economia britanică ar putea intra în recesiune, iar dacă se adaugă şi un Brexit fără acord, efectul cumulat ar fi o pierdere de 30 de miliarde de lire pentru finanţele publice. OBR apreciază că în trimestrul al doilea din 2019 economia naţională a stagnat sau chiar s-a contractat şi că ieşirea din UE fără acord ar provoca o scădere de 2% până la sfârşitul lui 2020, conform estimărilor Fondului Monetar internaţional.



După referendumul pentru Brexit din 2016, economia Regatului Unit a încetinit mai puţin decât se aştepta, însă - observă Reuters - mulţi investitori sunt îngrijoraţi de o cădere bruscă, pe măsură ce se apropie termenul din 31 octombrie şi în contextul unei creşteri mai lente a economiei mondiale din cauza tensiunilor comerciale.

