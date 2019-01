Parlamentul britanic respinge acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul

Parlamentul britanic a respins BREXIT-ul, conform BBC. Votul din Camera Comunelor a fost de 432 la 202 pentru respingerea acordului propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul. În acelaşi timp, opoziţia laburistă a prezentat o moţiune de cenzură împotriva guvernului conservator.

"Introduc o moţiune de cenzură împotriva acestui guvern", a spus liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, calificând drept "catastrofal" pentru executiv rezultatul votului privind acordul asupra Brexit-ului.

BREAKING: PM’s Brexit deal rejected by the Commons - 432 to 202 Biggest government defeat in modern times.

Premierul britanic Theresa May a avertizat că cel mai probabil rezultat al respingerii acordului său privind Brexitul de către Parlament va fi o paralizie care ar aduce riscul „anulării Brexitului”, scrie The Guardian.

RIP Theresa Mays Brexit deal. No prospect of being able to bring it back to try again. The PMs deal is no more.