VIDEO - Patru decese şi sute de mii de persoane evacuate în Japonia din cauza precipitaţiilor intense

Sute de mii de persoane de pe o suprafaţă extinsă din vestul şi centrul Japoniei au fost evacuate vineri, după ce ploile torenţiale au provocat inundaţii şi alunecări de teren în urma cărora şi-au pierdut viaţa cel puţin patru oameni, informează Reuters.



Agenţia meteorologică japoneză (JMA) a emis cel mai ridicat nivel de alertă din cauza precipitaţiilor ''istorice'', avertizând că ploile vor continua până duminică şi că există riscul producerii altor alunecări de teren.



Cantitatea de precipitaţii care au căzut până vineri dimineaţă asupra unei porţiuni din insula principală a arhipelagului nipon, Honshu, este de două ori mai mare decât cantitatea totală înregistrată în mod obişnuit în toată luna iulie, iar precipitaţiile continuă să cadă.



Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa. Una dintre victime a murit după ce a fost aspirată într-o pompă de drenaj, în timp ce o femeie vârstnică şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită de o rafală puternică de vânt.



Mai multe persoane sunt date dispărute, printre care şi un bărbat a cărui maşină a fost luată de ape în timp ce livra lapte şi un băiat care a căzut într-o groapă, potrivit postului naţional de televiziune NHK.

Wide areas of Japan have been drenched by record levels of rain. Streets have been transformed into rivers and roads have been collapsed. pic.twitter.com/RoBHdOpBvB