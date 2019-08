2,5 milioane de musulmani participă la pelerinajul de la Mecca

Aproximativ 2,5 milioane de musulmani încep astăzi pelerinaul la Mecca, unul dintre cele mai mari evenimente religioase din lume. Autoritățile din Arabia Saudită au emis avertizări împotriva tentativelor de politizare a manifestației, pe fondul tensiunilor din Golful Persic.

Zeci de mii de membri ai forţelor de ordine au fost mobilizaţi pentru evitarea producerii unor eventuale tragedii, în condițiile în care au avut loc în trecut evenimente neplăcute, cea mai gravă dintre acestea petrecându-se în 2015, când au murit 2.300 de persoane.



Grupuri de credincioşi din întreaga lume s-au deplasat spre Mecca, în vestul Arabiei Saudite, pentru a efectua ''hajj'', unul dintre cei ''cinci stâlpi'' ai islamului, pe care fiecare musulman trebuie să îl îndeplinească cel puţin o dată în viaţă, dacă are posibilitatea. În acest sens au fost emise peste 1,8 milioane de vize online și s-au amenajat circa 350.000 de corturi cu aer condiționat

Credincioşii încep sâmbătă ascensiunea muntelui Arafat, numit şi Muntele Îndurării, pentru a se ruga şi a se reculege înainte de a se întoarce la Mina pentru ritualul lapidării satanei, care marchează începutul Eid al-Adha sau sărbătoarea sacrificiului, celebrată duminică. Pelerinii trebuie să meargă apoi la Marea Moschee din Kaaba pentru un ''tur de rămas bun''.

Context geopolitic

Pelerinajul are loc în acest an pe fondul unor puternice tensiuni în Golf, marcate în lunile mai şi iunie de o serie de atacuri împotriva unor petroliere şi de doborârea unei drone. Marele rival al Iranului, Arabia Saudită şi aliaţii săi americani acuză Teheranul că s-ar afla în spatele atacurilor. În pofida relațiilor tensionate dintre cele două state, aproximativ 88.550 de iranieni participă la ''hajj'' în acest an.



În plus, Arabia Saudită şi Qatar au rupt relaţiile diplomatice în 2017, iar acest fapt a dus la o restricţionare a deplasării cetăţenilor din Qatar în regat. Riadul afirmă însă că această criză nu vizează pelerinajul. AGERPRES