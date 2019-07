Pentru Boris Johnson, acordul de divorţ cu UE este 'inacceptabil'

Termenii acordului de divorţ încheiat de Theresa May cu Uniunea Europeană sunt "inacceptabili", a declarat noul prim-ministru britanic Boris Johnson, transmiţând un ultimatum Bruxellesului de a renegocia Brexitul sau să se aştepte la perspectiva că Marea Britanie va părăsi blocul fără niciun acord, în primul său discurs rostit joi în faţa Parlamentului, notează France Presse şi DPA.



Subliniind că preferă să părăsească UE cu un acord, liderul conservator, care a preluat funcţia miercuri după demisia fostei şefe a guvernului Theresa May, a anunţat că i-a cerut joi lui Michael Gove, cancelar al ducatului Lancaster, o funcţie fără portofoliu special dar prestigioasă în cadrul guvernului, să facă din pregătirile pentru un "No Deal" o "prioritate absolută".



"Acordul de retragere a fost respins de trei ori (...). Condiţiile sale sunt inacceptabile pentru acest parlament şi pentru această ţară", a asigurat Johnson, cerând "abolirea reţelei de siguranţă" irlandeze.



Această soluţie de ultimă instanţă are rolul de a împiedica revenirea controalelor la graniţă între provincia britanică Irlanda de Nord şi vecina sa, Republica Irlanda, după Brexit.



"Ministrul Finanţelor a confirmat că toate fondurile necesare vor fi puse la dispoziţie" pentru a face faţă unei ieşiri fără acord, a adăugat el.



Exprimându-şi speranţa că liderii UE "vor reevalua refuzul actual" de a renegocia acordul de retragere a Marii Britanii din UE, Johnson a subliniat că "dacă ei nu o vor face, va trebui să ieşim fără un acord".



"Suntem gata să negociem cu bună-credinţă o alternativă" a acordului încheiat în noiembrie anul trecut după 17 luni de negocieri, a mai spus Boris Johnson, asigurând că "ne vom implica în aceste negocieri cu cea mai mare energie şi determinare". Dar el a repetat dorinţa sa de a părăsi UE până la 31 octombrie, noul termen stabilit după ce Brexitul a fost amânat de două ori, fiind iniţial programat pentru 29 martie.

