Pepsi va testa vânzarea de apă în doze de aluminiu

Producătorul american de băuturi răcoritoare PepsiCo Inc. va testa îmbutelierea mărcii sale de apă Aquafina în doze de aluminiu, pe fondul reacţiilor negative faţă de plastic, transmite Bloomberg.



PepsiCo a precizat joi că va începe să vândă apă Aquafina în doze de aluminiu în cursul anului următor, oferindu-le partenerilor de tip stadioane şi restaurante. Compania va testa acelaşi produs şi în unele locaţii de vânzare cu amănuntul.



Dacă noua formă de ambalare se va dovedi populară în rândul clienţilor, ar fi una din cele mai importante cazuri de companii care au renunţat la plastic. Aquafina este una din cele mai populare mărci de apă din SUA, alături de marca Dasani de la Coca-Cola Co., şi a devenit sinonimă cu şirurile de sticlele de plastic care s-au aflat pe rafturile supermarketurilor timp de mai multe decenii.



În general, dozele de aluminiu conţin mai mult material reciclat decât sticlele de plastic iar consumatorii sunt mai înclinaţi să recicleze dozele de aluminiu. În plus, este mai puţin probabil ca aceste cutii de aluminiu să ajungă să plutească în ocean.



În paralel, PepsiCo va înceta să mai vândă apă gazoasă Bubly în sticle de plastic şi de asemenea, la finele lui 2020, sticla de plastic pentru marca sa de apă premium LIFEWTR va fi produsă în întregime din plastic reciclat în SUA.



Grupul american PepsiCo estimează că toate aceste măsuri vor elimina peste 8.000 de tone de plastic.



În România, Pepsi este reprezentată de Pepsi Americas, care a intrat pe piaţa locală prin preluarea Quadrant-Amroq Beverages, fostul îmbuteliator local al băuturilor PepsiCo, pe care l-a integrat în anul 2006. Compania este, în prezent, al doilea mare jucător de piaţa locală de soft drinks.

AGERPRES