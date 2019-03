Pericolul reprezentat de gruparea Stat Islamic persistă în ciuda înfrângerii din Siria

Mulţi sărbătoresc înfrângerea grupării jihadiste Stat Islamic (SI) în Siria şi sfârşitul califatului său auto-proclamat, dar pericolul reprezentat de SI persistă, potrivit unor experţi, care subliniază că gruparea extremistă s-ar putea relansa, scrie dpa într-o corespondenţă din Beirut.



"Factorii care au dus la apariţia Stat Islamic încă există: un guvern slab în Irak, brutalitatea faţă de comunităţile locale, ideologia jihadiştilor şi corupţia guvernului", a declarat Firas Modad, analist la think tank-ul IHS Markit din Londra.



El se aşteaptă ca gruparea să reapară în următorii cinci ani, dacă nu mai curând, estimând că această perspectivă este ''doar o chestiune de timp''.



Forţele Democratice Siriene (SDF), o grupare rebelă condusă de kurzi şi aliată cu Statele Unite, a anunţat sâmbătă că a preluat controlul complet asupra satului Baghouz, ultimul bastion al SI din estul bogat în petrol al Siriei.



Dar militanţii SI sunt încă prezenţi în zone răzleţe în Irak şi în zona deşertică din centrul Siriei.



În pofida victoriei, SDF însele au avertizat că lupta nu s-a terminat complet.



"Aceasta nu înseamnă că am pus capăt terorismului şi Daesh", a spus şeful pentru relaţii externe al SDF Abdel Kareem Umer, referindu-se la Stat Islamic cu acronimul său în arabă.



''Daesh are încă celule active, iar ideologia lor există în continuare în zone pe care le-au condus ani de zile ", a avertizat el.



Riad Kahwaji, fondator al Institutului de cercetare pentru analize militare referitoare la Golf şi Orientul Apropiat (INEGMA), cu sediul la Dubai, se aşteaptă şi el ca extremiştii din Stat Islamic să înceapă să lucreze în secret şi să se disperseze în celule active.



"Atâta timp cât conflictul din Siria nu este rezolvat, iar divizarea sectar-politică din Irak nu este soluţionată, [Stat Islamic] va continuă să aibă un teren fertil de-a lungul graniţei dintre Irak şi Siria pentru a supravieţui şi a opera şi îşi poate pregăti o mare revenire", a spus el.



"Un mediu de securitate permisiv, economii bazate pe piaţa neagră şi polarizarea sectantă" în Siria şi Irak fac mult mai probabilă a revenire a SI, a fost de acord şi Aron Lund, de la Century Foundation din New York.



În 2014, gruparea a capturat zone mari în ambele ţări şi a declarat aşa-numitul califat sub conducerea lui Abu Bakr al-Baghdadi. În anii următori, rândurile grupului s-au mărit cu luptători locali şi străini.



Totuşi, regruparea nu poate fi la fel de uşoară acum ca în urmă cu cinci ani, întrucât nu se mai poate baza pe prea multă bunăvoinţă din partea oamenilor care erau dispuşi să o susţină în 2014, deoarece au văzut la ce a dus aceasta", a declarat Lund pentru dpa prin e-mail.



Ceea ce urmează după înfrângerea grupării în estul Siriei depinde mai mulţi factori, inclusiv de retragerea SUA din ţară. Forţele democratice siriene nu vor putea supravieţui ca entitate independentă, a estimat Lund.



"Întrebarea este acum ce se întâmplă cu zonele lor (cucerite de SDF) - poate Turcia ia o parte, poate că fac o înţelegere cu (preşedintele sirian Bashar) al-Assad şi cu ruşii pentru a le ceda ceva", a adăugat el.



Situaţia ar putea fi foarte dezordonată, a avertizat el, orice vid de putere fiind de natură să creeze spaţiu nou pentru ca Stat Islamic să se regrupeze.

