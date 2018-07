Peste 100 de persoane decedate în urma inundaţiilor din Japonia

Cel puţin 100 de persoane au murit în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Japonia, produse în urma ploilor abundente din vestul ţării, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului.

Aproximativ 2 milioane de oameni sunt în continuare nevoiţi să evacueze, în timp ce zeci de mii de salvatori se luptă cu noroiul şi apa în căutare de supravieţuitori. Cea mai puternică ploaie din Japonia din ultimele decenii a cauzat distrugeri în cea mai mare parte a ţării, în mod special în sud-vest, unde 58 de oameni au dispărut, scrie The Guardian.

Peste 50.000 de membri ai forţelor de ordine, ofiţeri ai poliţiei, pompieri şi personal al Gărzii de Coastă au încercat să salveze oamenii din clădiri, unii dintre ei aflaţi pe acoperişuri, la doar câţiva metri de apă.

Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat că eforturile de a-i localiza pe cei dispăruţi se transformă într-o “cursă împotriva timpului”.

Într-una dintre cele mai dramatice operaţiuni, pacienţii şi personalul unui spital din Kurashiki au fost salvaţi de pe balcon, duminică.

Torrential rain in Japan: Abt 100 people who were trapped at a hospital in western Japan are being rescued by helicopter and boat #Japan pic.twitter.com/5gxnwh91WU