Petiția pentru renunțarea la Brexit a depășit 4 milioane de semnături

O petiţie prin care se solicită anularea Brexitului a depăşit patru milioane de semnături în doar trei zile, după ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastră" în privinţa Brexitului şi i-a îndemnat pe deputaţi să susţină acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxellesul, informează sâmbătă Reuters.



Petiţia pentru renunţarea la Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona şi rămânerea Regatului Unit în UE a strâns peste 4.150.000 de semnături, cu peste două milioane de semnături în ultimele 24 de ore, potrivit Press Association. Mii de oameni care se opun ieşirii din UE vor mărşălui sâmbătă în centrul Londrei pentru a cere un nou referendum, în timp ce adâncirea crizei legate de Brexit riscă să ducă la căderea prim-ministrului Theresa May.



O altă petiţie, pro-Brexit, care cere guvernului să părăsească UE fără acord, a strâns 455.000 de smenături.



Petiţia care cere anularea Brexitului, iniţiată în februarie de Margaret Anne Georgiadou, s-a viralizat pe reţele şi a provocat joi căderi ale serverului ce găzduieşte pagina web a parlamentului britanic.



''Guvernul afirmă în mod repetat că plecarea din UE reprezintă 'voinţa poporului'. Noi trebuie să punem capăt acestei afirmaţii demonstrând forţa sprijinului public actual pentru rămânerea în UE'', se afirmă în textul ce însoţeşte petiţia online. Un al doilea referendum ''ar putea să nu fie organizat niciodată, deci votează acum'', se mai spune în mesaj.



Potrivit reglementărilor britanice, petiţiile semnate online de peste 10.000 de cetăţeni vor primi un răspuns din partea guvernului, în timp ce cele care depăşesc numărul de 100.000 de semnături vor fi luate în considerare pentru dezbatere.



Petiţia în cauză a depăşit deja ambele praguri, iar iniţiatoarea aşteaptă atât răspunsul executivului, cât şi opţiunea de a fi dezbătută, însă, în orice caz, rezultatul respectivei discuţii nu va avea un caracter obligatoriu şi nici nu ar include schimbări legislative.



În referendumul din 23 iunie 2016, 17,4 milioane de alegători, sau 52 la sută, au sprijinit Brexitul, în timp ce 16,1 milioane, sau 48 la sută, au susţinut rămânerea în blocul comunitar. Încă de atunci, adversarii ieşirii din UE au explorat modalităţi de organizare a unui alt referendum.



Dna May a respins în mod repetat organizarea unui alt referendum pentru Brexit, spunând că acesta va adânci divizările şi va submina sprijinul pentru democraţie. Susţinătorii Brexitului spun că un al doilea referendum ar declanşa o criză constituţională majoră.



Unele sondaje de opinie au arătat o uşoară schimbare în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană, dar încă nu a existat o schimbare decisivă în atitudini.



Mulţi alegători din Marea Britanie spun că au devenit din ce în ce mai plictisiţi de Brexit, iar premierul a declarat miercuri că ei vor ca această etapă a procesului de ieşire din UE să fie "depăşită şi terminată".

AGERPRES