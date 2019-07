Petrolier britanic sechestrat: Londra încearcă să obţină desfăşurarea unei misiuni europene de protecţie în Golf

Londra va încerca să obţină desfăşurarea unei misiuni de protecţie europene în Golf după sechestrarea unui petrolier britanic de către Iran, a declarat luni ministrul britanic de externe, repetând că ţara sa nu caută confruntarea cu Teheranul, relatează AFP şi dpa.



Anunţul şefului diplomaţiei britanice vine la câteva zile după ce Iranul a sechestrat un petrolier sub pavilion britanic în strâmtoarea Ormuz. Cu două săptămâni în urmă, Marina regală britanică a ajutat la sechestrarea unui petrolier iranian în largul Gibraltarului.



"Pentru că libertatea de navigaţie este în interesul vital al oricărei naţiuni, vom încerca acum să instituim o misiune maritimă de protecţie europeană pentru a sprijini trecerea sigură atât a cargourilor, cât şi a echipajelor prin această regiune vitală", a declarat Jeremy Hunt în faţa deputaţilor britanici.



"Vom încerca să desfăşurăm această misiune cât de curând posibil", a adăugat el, descriind sechestrarea Stena Impero drept un act de "piraterie de stat".



"Nu căutăm confruntarea cu Iranul", a subliniat şeful diplomaţiei britanice, afirmând că anunţă creşterea prezenţei internaţionale în Golf cu "inima grea", pentru că Londra este favorabilă unei detensionări a situaţiei.



"Însă dacă Iranul continuă pe această cale periculoasă, ei trebuie să accepte că preţul este o mai mare prezenţă militară occidentală în apele de-a lungul coastelor lor, nu pentru că noi vrem să sporim tensiunile, ci pur şi simplu pentru că Marea Britanie şi aliaţii lor vor să apere principiul libertăţii de navigaţie", a adăugat el.



El a precizat că Marea Britanie a avut discuţii "constructive" cu un număr de ţări în ultimele două zile şi că misiunea va fi una complementară cu eforturile similare ale Washingtonului.



Aceasta "nu va face parte din politica de presiune maximă a SUA faţă de Iran pentru că noi rămânem angajaţi menţinerii acordului nuclear iranian", a spus el.



Ministerul Transporturilor a ridicat nivelul alertei de securitate pentru navele sub pavilion britanic la 3 şi continuă să recomande evitarea trecerii prin strâmtoarea Ormuz.



Hunt a mai anunţat şi faptul că a doua navă militară britanică în drum spre Golf, HMS Duncan, va ajunge aici pe 29 iulie. El a subliniat că navele sub pavilion britanic care tranzitează strâmtoarea Ormuz ar trebui să comunice data trecerii pentru "a ne permite să oferim cea mai bună protecţie posibilă".

AGERPRES