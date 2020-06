silhouette of working oil pumps on sunset background

Piața de petrol din China și-a revenit la 90% din nivelul înregistrat înaintea pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Această revenire este un semnal pozitiv și pentru piețele din Europa și SUA, unde piața s-ar putea redresa în trimestrul al treilea al anului.



Măsurile de izolare au afectat drastic piaţa petrolieră, preţurile scăzând cu 70% la mijlocul lunii aprilie şi au provocat acumularea unor stocuri mari de petrol şi combustibili la nivel mondial.



"Revenirea rapidă a cererii de petrol a Chinei la finele lunii aprilie, până la 90% din nivelul înregistrat înainte de Covid, este un semnal binevenit pentru economia mondială. Dacă ţinem cont de faptul că cererea de petrol în China a scăzut cu peste 40% în februarie, amplitudinea revenirii oferă unele motive de optimism cu privire la relansarea cererii de petrol şi tendinţele economice pe alte pieţe precum Europa şi America de Nord", arată Jim Burkhard, vicepreşedinte la firma de analiză IHS Markit.



Și-au revenit şi preţurile de referinţă la ţiţei, cotaţiile futures pentru ţiţeiul Brent apreciindu-se cu 50%, iar cotaţiile la petrolul american au crescut cu peste 90% după data de 1 mai.



Analiştii de la firma de consultanţă Wood Mackenzie se aşteaptă ca în a doua jumătate a acestui an consumul de petrol al Chinei să crească cu 2,3%, până la 13,6 milioane de barili pe zi, comparativ cu perioada similară din 2019. Consumul de motorină va creşte cu 1,2%, până la 3,4 milioane de barili pe zi.



Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) susţine, în raportul pe luna mai, că cererea de petrol a Chinei va scădea cu 5% în ritm anual, până la 13,2 milioane de barili pe zi, în a doua jumătate din 2020.



Există un consens în rândul analiştilor că utilizarea de benzină şi motorină va creşte în mod accelerat pe măsură ce tot mai multe persoane şi companii îşi vor extinde deplasările.



"China a susţinut până acum revenirea cererii. După asta şi alte ţări, precum Coreea de Sud, Australia şi Vietnam, unde numărul cazurilor de infecţie cu coronavirus este sub control vor vedea o îmbunătăţire a cererii de petrol", susţine analistul FGE, Sri Paravaikkarasu.



Analistul JBC Energy, Kostantsa Rangelova, crede că cererea totală de produse rafinate a Asiei ar putea creşte până la 34,3 milioane de barili/zi în a doua jumătate a anului, de la 31,6 milioane de barili/zi în primele şase luni, dar chiar şi aşa va fi cu 1,5 milioane de barili/zi mai mică decât în perioada similară din 2019, în principal din cauza scăderii cererii de combustibil pentru avion.



În SUA, cererea de combustibili pentru transportul rutier ar urma să crească până la 10,6 milioane de barili/zi în al doilea semestru, cu 22% peste nivelul înregistrat în primul semestru, potrivit analiştilor de la Rystad Energy. Consumul de benzină va fi cu 5% mai mic decât în 2019, ca urmare a creşterii şomajului, diminuării veniturilor şi faptului că mai multe persoane muncesc de acasă, arată analistul Rystad, Per Magnus Nysveen.



Directorii de companii petroliere sunt însă îngrijoraţi cu privire la posibilitatea unor noi scăderi a cererii, pe măsură ce autorităţile îşi revizuiesc prognozele de creştere iar populaţia îşi modifică obiceiurile de călătorie. Preşedintele JXTG Holdings, Tsutomu Sugimori, este de părere că oamenii ar putea prefera să lucreze de acasă în continuare şi să iasă cât mai puţin din casă, pentru a evita infectarea cu COVID-19.