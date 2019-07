Pisica premierului Noii Zeelande, ucisă de un vecin, din greşeală

Un vecin măcinat de remuşcări al premierului Noii Zeelande a dezvăluit public, miercuri, că este responsabil de moartea accidentală a felinei sale, Paddles - supranumită ''prima pisică a ţării'' - pe care a călcat-o cu maşina, relatează AFP.

Felina a decedat în noiembrie 2017, la scurt timp după ce Jacinda Ardern a devenit prim-ministru, însă circumstanţele morţii nu au fost făcute publice până în prezent.

Paddles era un membru celebru al familiei premierului. Pisica avea cont pe Twitter - @FirstCatofNZ - care era urmărit de peste 11.000 de utilizatori.

Revista americană Vanity Fair a notat că Paddles ''a ajutat-o pe Ardern să devină un lider 'cool' şi fermecător, pe care Statele Unite şi l-ar dori''.

Pisica Paddles, care era polidactilă având degete suplimentare similare degetului mare, s-a făcut remarcată şi prin faptul că a întrerupt prima convorbire a premierului neozeelandez cu preşedintele american, Donald Trump. Partenerul lui Ardern, Clarke Gayford, a declarat pentru The Spinoff: "A sărit pe scaun lângă Jacinda şi a început să miaune pentru a-şi anunţa prezenţa".

Vecinul premierului, identificat doar cu numele Chris, a dezvăluit pentru site-ul stuff.co.nz că dădea înapoi cu maşina pentru a ieşi din curte când pisica a ajuns sub roţile autovehiculului său. ''La început a fost şocant, m-am simţit destul de rău pentru că ştiam câte ceva din istoria ei, ştiam că Paddles era prezentă pe reţelele de socializare şi avea câte un deget în plus', a declarat el.

''Am ştiut şi că pentru Jacinda şi (partenerul său) Clarke, Paddles era la acel moment copilul lor blănos şi adorat'', a adăugat bărbatul.

Imediat după incident el a recunoscut fapta în faţa cuplului, iar Ardern s-a arătat înţelegătoare, după cum a explicat Chris. Copiii bărbatului au adresat condoleanţe premierului şi i-au cerut ca tatăl lor să nu fie trimis la închisoare, a dezvăluit el.

După aceste prime confesiuni publice, pe contul @FirstCatofNZ a fost reamintită istoria lui Paddles şi a fost publicat primul mesaj după mai bine de un an: ''Te-am iertat.#prrp".

După evenimentul nefericit, şefa Guvernului Noii Zeelande a anunţat că "prima pisică a ţării" a murit după ce a fost călcată de o maşină în apropiere de locuinţa ei din Auckland. "Toţi cei care aţi pierdut vreodată un animal de companie ştiţi cât de trişti de simţim", a scris la acea vreme pe Facebook Jacinda Ardern.

AGERPRES