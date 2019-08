FOTO + VIDEO. Plămânii Planetei ard. Numărul incendiilor din Jungla Amazoniană a ajuns la un nivel record

Incendiile de vegetație din Jungla Amazoniană se extind la un nivel record, iar oamenii de știință avertizează că acest lucru ar putea fi o lovitură puternică în lupta împotriva schimbărilor climatice, scrie CNN.

Numărul incendiilor de pădure din Brazilia a crescut cu 83% de la începutul anului 2019, iar acest lucru se produce în special în Amazonia. Cauzele principale fiind defrișările și seceta.

Incendiile sunt vizibile din spațiu, potrivit imaginilor oferite de NASA.

Incendiile din Amazonia au ca principală cauză defrișările pin ardere, folosite pentru a tranforma zonele împădurite în zone agricole și de creștere a animalelor, cât și pentru curățarea zonelor deja defrișate.

În Brazilia au avut loc 72,843 de incendii de vegetație în acest an. Peste jumătate dintre acestea s-au produs în Amazonia.

Jungla Amazoniană este considerată a fi plămânii planetei, producând 20% din oxigenul de pe Pământ. Aceasta este vitală pentru încetinirea încălzirii globale.

Fumul degajat de incendiile de vegetație din junglă a ajuns până în Sao Paulo, aflat la peste 2735 de kilometri. Imaginile postate de locuitorii din Sao Paolo pe rețelele de socializare arată cum cerul s-a făcut gri în mijlocul după-amiezii, Soarele fiind acoperit de fum și cenușă.

Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS pic.twitter.com/P1DrCzQO6x