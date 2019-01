Plângere depusă în Austria contra site-urilor de streaming

O organizaţie pentru apărarea drepturilor internauţilor a anunţat vineri că a depus plângere în Austria contra unor platforme de streaming video şi de muzică, printre care Netflix, acuzate de lipsă de transparenţă în folosirea datelor utilizatorilor, transmite AFP.



Organizaţia neguvernamentală 'NOYB' (acronim de la 'None of your business'), fondată de către austriacul Max Schrems, personaj important al luptei pentru protecţia datelor personale, va reclama la autoritatea austriacă de protecţie a datelor opt platforme de streaming, printre care Netflix, YouTube, Amazon Prime şi Spotify.



În reclamaţia formulată se reproşează companiilor respective că nu le garantează internauţilor accesul la datele personale pe care aceste întreprinderi le păstrează şi că nu sunt transparente în legătură cu maniera în care utilizează informaţiile respective.



În aceeaşi plângere se arată că platformele de streaming ar contraveni Regulamentului European privind Protecţia Datelor (GDPR), intrat în vigoare în 2018 pentru a consolida drepturile internauţilor europeni cu privire la protecţia datelor lor personale.



NOYB susţine că a testat dispoziţiile GDPR, intrat în vigoare în 2018, solicitându-le celor opt servicii de streaming acces la datele strânse.



Potrivit NOYB, două platforme nu au răspuns, iar celelalte nu au transmis datele într-un format inteligibil şi nu au furnizat mai multe informaţii de bază pe care utilizatorii sunt îndreptăţiţi să le primească.



Acest demers se adaugă celor depuse în ultimele luni în mai multe ţări europene de diferite ONG-uri pentru apărarea drepturilor internauţilor, printre care NOYB, contra Google, Apple, Facebook, Amazon şi LinkedIn (Microsoft), acuzate de exploatare ilegală a datelor personale ale utilizatorilor.

AGERPRES