Poliţia londoneză, acuzată că ameninţă libertatea presei

Politicieni şi jurnalişti britanici au condamnat o ameninţare a Poliţiei Metropolitane din Londra de a-i pune sub urmărire pe jurnaliştii care publică orice telegrame diplomatice confidenţiale ajunse în posesia lor, după un scandal diplomatic în care a fost implicat ambasadorul britanic în SUA, relatează DPA şi AFP.



Poliţia Metropolitană londoneză a anunţat vineri că deschide o anchetă penală în cazul telegramelor diplomatice ajunse în presă şi care au dus la demisia ambasadorului Kim Darroch.



Comisarul şef adjunct al Scotland Yard, Neil Basu, a cerut ca autorii scurgerii de informaţii să se predea autorităţilor, dar a mai spus şi că publicarea oricăror telegrame diplomatice care ar mai fi încă în posesia jurnaliştilor "ar putea fi un caz penal".



"I-aş sfătui pe toţi patronii, redactorii şefi şi editorii de media tradiţionale sau de socializare să nu mai publice documente guvernamentale confidenţiale care ar putea fi deja în posesia lor sau care le-ar putea fi oferite şi să le predea poliţiei sau proprietarului de drept", adică guvernul, a precizat Basu într-o declaraţie.



Ministrul de externe Jeremy Hunt, care este în cursa pentru conducerea Partidului Conservator, a scris pe Twitter că poliţia a avut dreptul să deschisă o investigaţie asupra autorului acestei scurgeri, dar a adăugat că apără "până în pânzele albe dreptul presei de a publica acele scurgeri dacă le primesc şi le consideră a servi interesul public: asta este meseria lor".



Boris Johnson, care este favorit la a-i urma în funcţie premierului Theresa May şi care este fost jurnalist, a făcut un comentariu similar sâmbătă, în faţa militanţilor conservatori la Wyboston, în sud-estul Angliei.



"Este de neconceput ca ziare sau orice alte organizaţii media care publică astfel de materiale să fie inculpate", a spus el, precizând că telegramele scurse în presă, deşi stânjenitoare, nu constituie o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Marii Britanii şi că inculparea unor jurnalişti pe această bază reprezintă "o atingere adusă libertăţii presei".



Tim Shipman, jurnalist politic la Times, a denunţat la rândul său pe Twitter comunicatul poliţiei, spunând că este "sinistru, absurd şi antidemocratic".



Într-o serie de telegrame publicate în presă săptămâna trecută, ambasadorul britanic în SUA, Kim Darroch, îl califica pe preşedintele american Donald Trump ca 'instabil' şi 'incompetent', iar administraţia americană, drept 'unică în disfuncţionalitatea sa'.



Aceste scurgeri au provocat furia preşedintelui american, care a afirmat luni că SUA nu ar mai fi avut "contact" cu Kim Darroch, un "tip foarte prost". Donald Trump a criticat-o de asemenea pe Theresa May, premierul britanic demisionar, care şi-a făcut cunoscut sprijinul pentru diplomat.



În cele din urmă, ambasadorul Kim Darroch şi-a anunţat miercuri demisia, o plecare "foarte regretabilă", potrivit prim-ministrului britanic.AGERPRES