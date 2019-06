Poliţia s-a deplasat la domiciliul lui Boris Johnson pentru o "ceartă"

Poliţia londoneză s-a deplasat vineri la domiciliul lui Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea premierului britanic Theresa May, după ce a primit un apel privind o ceartă conjugală zgomotoasă, au relatat media, preluate de AFP.



Conform cotidianului The Guardian, un vecin a sunat la poliţie în noaptea de joi spre vineri spunând că a auzit o ceartă cu urlete şi uşi trântite la domiciliul lui Johnson şi al partenerei sale Carrie Symonds, în sudul Londrei.



Carrie Symonds a fost auzită strigând: 'Pleacă' şi 'Ieşi din apartamentul meu', susţine publicaţia.



Un purtător de cuvânt al poliţiei londoneze a confirmat că a fost primit un apel de la un vecin în noaptea de joi spre vineri, la ora 00:24. "Cel care a sunat era îngrijorat de securitatea unei vecine", a explicat el.



"Poliţia s-a deplasat la faţa locului şi a vorbit cu toţi cei de la adresă, care s-au comportat adecvat. Agenţii nu au identificat nicio infracţiune şi nicio sursă de îngrijorare şi nu a existat niciun motiv ca poliţia să acţioneze", a adăugat purtătorul de cuvânt.



Vecinul, care spune că a înregistrat altercaţia de la domiciul său, a povestit pentru The Guardian că a bătut de trei ori la uşa lui Boris Johnson şi a lui Carrie Symonds, dar că nimeni nu a răspuns. El a spus că a auzit "două strigăte puternice" şi o "izbitură puternică" ce a zguduit imobilul.



Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt şi fostul şef al diplomaţiei Boris Johnson vor lansa sâmbătă, la Birmingham, primul din cele 16 evenimente electorale în vederea desemnării viitorului lider al Partidului Conservator şi şef al guvernului britanic.



Johnson rămâne favoritul în competiţia pentru succesiunea Theresei May, sondajele în rândul membrilor partidului indicând că el este aproape sigur câştigătorul acestei curse electorale ale cărei rezultate vor fi anunţate în a treia săptămână din iulie.

