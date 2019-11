Poluare în New Delhi. Situaţia se ameliorează, însă aerul continuă să fie nociv

Înteţirea vântului a permis, marţi, o ameliorare a calităţii aerului din New Delhi, însă nivelul de poluare continuă să fie îngrijorător pentru sănătatea a milioane de locuitori din capitala Indiei, care se confruntă de mai multe zile cu probleme respiratorii, relatează AFP.



La ora locală 10:00 (4:30 GMT), ambasada Statelor Unite din capitala Indiei a înregistrat o concentraţie de particule fine PM 2,5 de 230 micrograme pe metru cub de aer, o valoare redusă comparativ cu ziua precedentă, la aceeaşi oră.



În pofida acestei scăderi semnificative, un astfel de nivel de poluare depăşeşte cu mult pragurile recomandate şi ar fi suficient să oprească activitatea în orice alt oraş din lume, notează AFP.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă să nu se depăşească în medie 25 micrograme pe metru cub de aer de microparticule PM 2,5 într-o perioadă de 24 de ore.



Marţi, activitatea din şcolile dar şi pe şantierele din megalopolisul indian a continuat să fie sistată.



Traficul alternativ este în vigoare până la data de 15 noiembrie, deşi experţii sunt circumspecţi în ceea ce priveşte eficienţa reală a dispoziţiei.



Ca în fiecare an în această perioadă, Curtea Supremă a reacţionat la lipsa de acţiune a autorităţilor şi a ordonat ca acestea să ia măsuri imediate contra poluării: ''oamenii mor, acest lucru nu se poate întâmpla într-o ţară civilizată'', a dispus un complet de judecători.



Înalta instanţă a cerut de asemenea statelor vecine Punjab, Haryana şi Uttar Pradesh să pună capăt practicii arderii miriştilor, care contribuie în mare măsură la smogul din New Delhi.



În imaginile satelitare surprinse de NASA se pot observa mii de focare în nord-vestul Indiei, active în ultimele 48 de ore.



Fermierii apelează la această practică ilegală pentru a-şi curăţa, la un cost redus, câmpurile de reziduurile rămase în urma recoltelor, astfel încât să poată introduce următoarea cultură.



În fiecare an, la începutul iernii, o combinaţie de factori naturali (frig, vânt slab...) şi umani (arderea miriştilor, emisii de noxe, fum rezultat în urma arderii combustibililor fosili folosiţi pentru încălzire...) transformă New Delhi într-o "cameră de gazare", o expresie frecvent utilizată de conducătorii săi.



Cu diametrul egal cu cea de-a 30-a parte dintr-un fir de păr uman, particulele fine în suspensie prezente în acest aer toxic se pot infiltra în sânge prin plămâni. Expunerea pe termen lung la PM 2,5 creşte riscul de boli cardiovasculare şi de cancer pulmonar.



În 2017, poluarea aerului a provocat 1,2 milioane de decese premature în India, potrivit unei estimări incluse într-un studiu publicat anul trecut în jurnalul ştiinţific The Lancet.



Duminică, un buletin guvernamental a anunţat că indexul calităţii aerului a atins cel mai grav nivel din anul 2019, urcând până la 494 unităţi pe o scală de 500. Luni dimineaţă, nivelul poluării coborâse sub valoarea de 400 de unităţi.



Potrivit unui organism independent de măsurare a calităţii aerului, AirVisual, New Delhi a fost cel mai poluat oraş major din lume, luni, depăşind de două ori nivelurile măsurate în Lahore, un oraş din Pakistan, clasat la mare distanţă pe locul al doilea în acest clasament.

