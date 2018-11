Poluarea din New Delhi a ajuns la un nivel îngrijorător

Capitala Indiei, New Delhi, a fost învăluită luni într-un nor consistent de smog, generând îngrijorare în rândul autorităţilor locale, care se tem că poluarea ar putea să atingă un nou nivel record cu doar două zile înainte de debutul festivalului Diwali, informează DPA.



Concentraţii de particule în suspensie mai mici de 2,5 microni (PM 2,5), care sunt extrem de fine şi pot să pătrundă şi să avarieze ţesuturile pulmonare, au fost înregistrate în anumite zone ale capitalei indiene, în care au depăşit de 20 de ori nivelurile considerate sigure de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).



Experţi independenţi au spus că metropola indiană se confruntă luni cu cea mai precară calitate a aerului din acest an.



Calitatea aerului va continua să scadă şi mai mult în următoarele zile din cauza utilizării de artificii în timpul Diwali, celebrul festival hindus al luminilor, ce va avea loc miercuri.



Un reprezentant al agenţiei guvernamentale SAFAR (Sistemul de cercetare şi previzionare a calităţii aerului / System of Air Quality Forecasting and Research) a declarat pentru postul de televiziune NDTV că în pofida vânturilor cu viteze moderate, poluarea a crescut în ultimele zile după ce fermierii din statele ce înconjoară New Delhi au ars pe câmpuri paiele rămase în urma recoltării culturilor agricole.



Autorităţile i-au avertizat deja pe rezidenţi, îndemându-i să rămână în locuinţele lor cât mai mult timp posibil, şi au interzis activităţile din industria construcţiilor în anumite zone.



New Delhi, o metropolă cu o populaţie de 20 de milioane de locuitori, a fost inclus în ultimii ani în rândul celor mai poluate oraşe din lume.



Pe lângă fumul rezultat din arderile de reziduuri, poluarea este cauzată şi de emisiile de gaze de eşapament, generatoarele diesel şi praful generat de proiectele de construcţii.



În acest an, Curtea Supremă a Indiei a limitat la doar două ore folosirea de artificii în timpul festivalului Diwali, însă presa internă afirmă că implementarea acestor restricţii impuse de judecătorii indieni va fi foarte dificil de pus în practică.

