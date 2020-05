Pompeo acuză China de declanșarea pandemiei

„Există dovezi uriașe” că noul coronavirus provine dintr-un laborator de cercetare din Wuhan, China, a tunat șeful diplomației americane, Mike Pompeo, întărind acuzațiile la adresa Beijingului, făcute cu câteva zile înainte de către președintele Donald Trump, prăbușit în sondaje din cauza pandemiei. În același timp, însă, el a fost de acord și cu serviciile de informații americane, care au anunțat că, deocamdată, nu există vreun indiciu potrivit căruia virusul a fost creat de om sau modificat genetic.

Pompeo, cel mai înverșunat adversar al chinezilor din administrația Trump, a mai spus, într-un interviu acordat rețelei de televiziune „ABC”, că nu este prima oară când sincopele unui laborator chinez au permis unui virus ucigaș să „evadeze” și să pună în pericol întreaga omenire. „Există dovezi uriașe că aici e locul de unde a pornit totul (…) Am spus încă de la început că acesta este un virus care provine din Wuhan, China”, a declarat, duminică, Mike Pompeo, citat de „Daily Express”. „Am îndurat multă suferință din această cauză, încă de la început”, a adăugat el. „Cred că întreaga lume a văzut asta. Amintiți-vă, China are o întreagă istorie a infectării planetei, precum și o istorie a unor laboratoare care funcționează sub standardele de operare”, a mai afirmat Pompeo. Acuzațiile fără precedent ale șefului diplomației de la Washington au fost făcute într-un moment în care numărul americanilor contaminați cu noul coronavirus a depășit 1,1 milioane, cel al deceselor se apropie de 70.000, șase milioane de persoane au rămas fără locuri de muncă în doar șase săptămâni, iar un recent sondaj de opinie i-a dat o lovitură electorală năucitoare lui Trump, aruncându-l pe acesta cu 11 procente în spatele contracandidatului său democrat la alegerile din noiembrie, Joe Biden. De altfel, după ce s-ar fi răstit la consilierii săi pentru căderea în sondaje, Trump le-a declarat jurnaliștilor, săptămâna trecută, că a văzut dovezi care atestă că noul coronavirus a pornit din laboratorul de virusologie din Wuhan, însă a refuzat să-și dezvăluie sursele. Trump a mai spus că SUA vor cere daune Chinei, amenințând să impună Beijingului tarife de un trilion de dolari și dând de înțeles că America va anula o mare parte din datoria externă pe care o are față de chinezi. În aceeași zi, Biroul Directorului Informațiilor Naționale din SUA preciza, însă, că există un consens științific larg asupra faptului că virusul COVID-19 nu a fost creat de om și nici nu a fost modificat genetic. Această afirmație a îngropat pentru moment cea mai populară teorie a conspirației, potrivit căreia virusul ar fi fost dezvoltat intenționat în laboratorul din Wuhan. Citate de „DNYUZ”, oficialități americane care au examinat rapoartele serviciilor de informații precizează că este posibil ca un animal infectat cu coronavirus în laborator să fi fost distrus, iar un cercetător chinez să fi fost contaminat accidental în timpul acestei operațiuni. În acest caz, acuzațiile lui Pompeo nu ar contrazice declarațiile serviciilor secrete americane.

Partidul Comunist, arătat cu degetul

Pompeo a acuzat de mai multe ori Partidul Comunist din China că a ascuns dovezi și a refuzat accesul unor experți americani la laboratorul Institutului de Virusologie din Wuhan. „Am văzut cum chinezii au dat afară jurnaliști americani (…) Am văzut cum i-au redus la tăcere pe medicii care încercau să ofere date despre virus din interiorul Chinei (…) Au interzis orice relatare, în stilul clasic al regimurilor autoritare comuniste”, a declarat Pompeo pentru „ABC”. Potrivit „DNYUZ”, secretarul de Stat al SUA ar face parte dintre oficialitățile care ar exercita presiuni asupra serviciilor de spionaj pentru a găsi dovezi în sprijinul teoriei potrivit căreia laboratorul guvernamental din Wuhan este locul de unde ar fi pornit pandemia.

