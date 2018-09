Poroșenko: Putin are nevoie de întreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu există fără Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin are nevoie de întreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu există fără Ucraina, a declarat sâmbătă, la Harkov, şeful statului ucrainean Petro Poroşenko, citat de agenţia de presă Unian, în contextul în care Moscova a anexat în 2014 peninsula Crimeea şi este acuzată de susţinerea rebelilor separatişti din estul Ucrainei.



În acelaşi timp, Petro Poroşenko a afirmat că niciun om politic ucrainean nu se va decide să soluţioneze problema teritoriilor ocupate (Crimeea şi estul prorus) prin metode militare, întrucât Kievul pune accent pe vieţile umane, deşi forţele proguvernamentale luptă de patru ani împotriva rebelilor separatişti din Lugansk şi Doneţk într-un conflict soldat cu peste 10.000 de morţi, potrivit datelor ONU.



În discursul rostit la Academia Naţională de Ştiinţe Juridice din Harkov, el i-a criticat atât pe "radicalii" de la Kiev, care îndeamnă la rezolvarea prin forţă a problemei teritoriilor ucrainene "ocupate", dar fac astfel de apeluri "de pe canapea", cât şi pe "pacificatorii" din rândul clasei politice ucrainene care se pronunţă pentru federalizarea Ucrainei.



Pacea se poate obţine în estul Ucrainei doar pe cale politico-diplomatică, a apreciat preşedintele ucrainean, subliniind că eliberarea "teritoriilor ocupate" prin metode militare este inacceptabilă pentru că şi-ar pierde viaţa o mulţime de civili, ceea ce este inadmisibil.



"Niciun politician ucrainean, inclusiv eu, nu va lua vreodată o decizie care să transforme Doneţkul în Groznâi (capitala Ceceniei) din primul şi al doilea război ruso-cecen. Ucraina nu este Rusia, ea aparţine unei civilizaţii diferite, unde viaţa umană are preţ", a menţionat Poroşenko, insistând că pentru Ucraina este inacceptabil scenariul utilizat de Rusia în Cecenia când aviaţia rusă a efectuat bombardamente masive, soldate cu numeroase victime printre civili.



"Cheia păcii" în Ucraina nu se afla nici la Washington, nici la Londra, ci la Moscova, a afirmat preşedintele ucrainean, indicând că Rusia se opune în prezent desfăşurării unei forţe de menţinere a păcii în estul Ucrainei sub mandat ONU. Dacă Rusia va bloca adoptarea unei decizii în acest sens, atunci ea va confirma astfel că nu doreşte pacea, a insistat el.

AGERPRES