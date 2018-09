Postarea virală a unei femei din Londra despre vecinii ei români. Gestul frumos făcut de aceştia

O femeie pompier a fost surprinsă când a descoperit gestul de bunătate făcut de vecinii săi români, din Londra, notează The Sun. Postarea acesteia a devenit virală, în ciuda climatului de ostilitate dintre britanici şi străini, în contextul Brexitului.

Antonia Nicol era îngrijorată din cauza sunetelor care se auzeau în faţa casei sale, aşa că a pornit să investigheze şi a descoperit că familia de români, care locuieşte lângă ea, i-a reparat complet gardul care căzuse cu ceva timp în urmă.

“Aud multe zgomote în faţa casei. Se pare că vecinii mei români îmi reparaseră gardul, care căzuse cu ceva timp în urmă. Şi când am vrut să le dau bani sau bere în semn de recunoştinţă, mi-au spus că e bine să faci lucruri frumoase fără să aştepţi nimic în schimb. Străinii ăştia băgăcioşi care vin aici şi repară garduri!”, a scris aceasta pe Twitter

“O parte din gard căzuse cu ceva timp în urmă... Vecinul meu a bătut la uşă şi m-a întrebat dacă e ok dacă îmi repară gardul, pentru că avea câţiva prieteni prin preajmă, şi-au luat uneltele şi au făcut o treabă bună”, a spus Antonia pentru The Mirror. Aceasta mai spune că a fost de acord ca vecinii ei să îi repare gardul şi s-a oferit să îi plătească pentru munca depusă, însă bărbaţii au decis să-l repare fără să accepte nicio formă de plată.

În câteva ore, postarea femeii a fost distribuită de 20.000 de ori şi a primit sute de comentarii pozitive pentru vecinii săi grozavi. “Foarte drăguţ din partea lor, este greu să ai vecini decenţi în aceste vremuri”, a scris un utilizator.

Lots of banging noises outside. I find my Romanian neighbours have rebuilt my fence which had fallen down a while ago.



When I offered money/beer as gratitude, they said it was better to do nice things rather than expect something.



Bloody foreigners coming here & building fences pic.twitter.com/CzMbgC9ha8