Premieră: Facebook elimină lideri străini

O serie de lideri militari din Myanmar, între care și șeful armatei, nu mai au conturi pe Facebook. Rețeaua de socializare i-a eliminat, după ce un raport al ONU a cerut urmărirea acestora în Justiție pentru genocid și crime de război. Este pentru prima oară când Facebook șterge conturile unor lideri militari sau politici. Foarte probabil, precedentul creat va fi urmat de alte „execuții virtuale” inițiate de rețeaua de socializare în întreaga lume.

În total, Facebook a eliminat 18 conturi și 52 de pagini asociate cu autoritățile din Myanmar, precum și un cont de Instagram, scrie BBC. Împreună, acestea adunau aproximativ 12 milioane de urmăritori, în condițiile în care rețeaua de socializare condusă de Mark Zuckerberg are 18 milioane de utilizatori în cel de-al doilea stat ca mărime din sud-estul Asiei, cunoscut și sub numele de Birmania. Această măsura radicală și surprinzătoare a fost aplicată la începutul săptămînii, imediat după publicarea raportului ONU care avertizează că, pentru majoritatea utilizatorilor din Myanmar, „Facebook reprezintă însuși Internetul”, iar rețeaua de socializare a devenit „un instrument eficient în mâinile celor ce răspândesc ura” împotriva minorității musulmane rohingya. De altfel, susțin numeroase organizații pentru apărarea drepturilor omului, Facebook, una dintre cele mai populare surse de informare din Myanmar, devenise de mai multă vreme o platformă pentru postări defăimătoare și provocatoare la adresa minorității rohingya. În ultimul an, circa 25.000 de membri ai acestei minorități au fost uciși, iar alți 700.000 au fost nevoiți să fugă în Bangladesh, din cauza unei ofensive fără precedent declanșate de armata birmană, ca ripostă la câteva atacuri organizate de militanți rohyngia asupra unor posturi de poliție. De asemenea, au existat o serie de incidente violente provocate de mulțimea furioasă, după răspândirea, prin intermediul Facebook, a unor mesaje despre așa-zise „agresiuni” comise de musulmanii rohingya. Potrivit Reuters, anul trecut au existat peste 1.000 de postări, comentarii și imagini apărute pe Facebook, prin care musulmanii rohingya au fost atacați direct. În numeroase postări, aceștia sunt numiți „câini”, „viermi” și „violatori”.

„Execuția virtuală” a generalilor

Anchetatorii ONU au cerut, luni, ca şeful armatei din Myanmar, generalul Min Aung Hlaing, şi alţi cinci înalţi oficiali militari să fie urmăriţi de către Justiţia internaţională pentru „genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război” comise împotriva musulmanilor rohingya. Generalul figurează pe o listă cu douăzeci de oficialitați și organizații birmane, care „au comis sau au permis grave încălcări ale drepturilor omului”. Imediat după prezentarea raportului ONU, contul de Facebook al generalului Min Aung Hlaing a fost șters, în condițiile în care șeful armatei birmane utiliza rețeaua de socializare ca instrument de comunicare oficială. Apoi, rând pe rând, au fost eliminate conturile celorlalți cinci lideri militari, precum și cel al principalului canal de televiziune al armatei, „Myawady”.