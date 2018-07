PREMIERE DE WEEKEND "Mamma Mia! Here We Go Again", un nou musical care promite să escaladeze boxoffice-ul

Musicalul "Mamma Mia! Here We Go Again", continuarea lansată după 10 ani a celebrului musical "Mamma Mia!", realizat în jurul hiturilor formaţiei ABBA, ajunge vineri în cinematografele din SUA şi Canada, ameninţând serios prima poziţie ocupată în boxoffice-ul săptămânii trecute de animaţia "Hotel Transylvania 3".



''Mamma Mia! Here We Go Again'', în regia lui Ol Parker, aduce în prim plan un episod din anii de tinereţe ai eroinei Donna, într-un moment când află că fiica ei, Sophie, este însărcinată. Personajul Donna este interpretat de Meryl Streep, iar Sophie, de Amanda Seyfried. Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard revin în distribuţie în rolul celor trei potenţiali taţi ai lui Sophie, în timp ce Christine Baranski şi Julie Walters interpretează personajele prietenelor Donnei, Tanya şi Rosie.



Cher, în vârstă de 72 de ani, se numără printre noile apariţii din acest sequel. Personajul ei îşi face intrarea într-un mod spectaculos, interpretând hitul formaţiei Abba ''Fernando'', împreună cu actorul Andy Garcia.



O altă lansare este cea a thriller-ului de acţiune "The Equalizer 2", în regia lui Antoine Fuqua şi cu Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman şi Melissa Leo în distribuţie. Denzel Washington revine în rolul enigmaticului Robert McCall, un expert în lupta corp la corp şi în diferite tipuri de arme, care intervine şi face dreptate pentru cei slabi şi exploataţi. De această dată el trebuie să lupte pentru a salva persoana iubită.



Primul film din această serie a fost lansat în 2014, în regia aceluiaşi Antoine Fuqua.



Filmul horror "Unfriended: Dark Web" completează lista lansărilor din acest sfârşit de săptămână. Un tânăr intră în posesia unui laptop la mâna a doua şi află curând că fostul proprietar îl urmăreşte şi ar face orice pentru a-şi lua laptopul înapoi. Filmul, regizat de Stephen Susco, îi reuneşte în distribuţie pe Rebecca Rittenhouse, Betty Gabriel, Chelsea Alden şi Colin Woodell.AGERPRES