Premierul britanic Boris Johnson își prezinta azi planul de negociere post-Brexit cu UE

Premierul britanic Boris Johnson urmează să anunţe luni poziţia Regatului Unit la negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeană, transmit Reuters şi PA.



Potrivit Reuters, Johnson va susţine într-un discurs că ţara sa va prospera chiar dacă nu se va ajunge la un acord comercial cu UE în condiţiile dorite. El va insista asupra mesajului că înţelege Brexit-ul ca un primat al suveranităţii naţionale faţă de economie. PA precizează că se va adăuga şi avertismentul că dacă liderii europeni nu acceptă un acord de liber schimb similar celui dintre UE şi Canada, Regatul Unit se va retrage de la negocieri şi va reveni la reglementările Organizaţiei Mondiale a Comerţului.



Vineri, prim-ministrul a sărbătorit ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană la reşedinţa sa din Downing Street. Vor urma, până la sfârşitul anului, când expiră perioada de tranziţie, tratative privind relaţiile viitoare. Atât Londra, cât şi Bruxellesul insistă că doresc să ajungă la un acord, dar condiţiile avute în vedere de cele două părţi sunt mult diferite, apreciază Reuters.



Negocierile comerciale urmează să înceapă în martie. Johnson, care a criticat-o pe predecesoarea sa Theresa May pentru abordarea dialogului cu UE, are o poziţie mult mai dură, insistând că Regatul Unit nu se va supune reglementărilor comunitare. PA citează din discursul aşteptat din partea premierului: "Pentru un acord de liber schimb, nu este nevoie de acceptarea regulilor UE privind politica de concurenţă, subvenţiile, protecţia socială, mediul sau orice altceva de acest gen, aşa cum nici UE nu este obligată să accepte regulile Regatului Unit. Regatul Unit va păstra cele mai înalte standarde în aceste domenii - chiar mai bune în multe privinţe decât cele ale UE - fără obligaţia unui tratat şi este esenţial să subliniem asta acum".



Ambele agenţii menţionează că Johnson se va declara gata să încheie tranziţia în condiţii similare celor de care beneficiază Australia, deşi - observă PA - această ţară nu are un acord cu UE. Conform liderului liberal democrat Ed Davey, referirea la Australia înseamnă că practic va fi vorba de lipsa oricărui acord, doar că formularea nu va fi explicită.



"Cu cât relaţia comercială cu UE este mai slabă, cu atât mai redus va fi comerţul. Diminuarea comerţului nu este altceva pentru economia noastră decât o politică a pământului pârjolit", a apreciat Davey.



În discursul său, Johnson mai urmează să arate că "ni s-a spus de multe ori că trebuie să alegem între accesul liber pe piaţa UE, în paralel cu acceptarea regulilor şi instanţelor acesteia, după modelul Norvegiei, şi un acord ambiţios de liber schimb care deschide pieţele şi evită întreaga panoplie de reglementări ale UE, după exemplul Canadei. Am ales: dorim un acord de liber schimb ca al Canadei, dar în cazul foarte improbabil în care nu reuşim, comerţul va trebui să se bazeze pe Acordul de Retragere existent cu UE."



"Categoric, opţiunea nu este 'acord sau lipsa unui acord'. Întrebarea este dacă vom accepta o relaţie comercială cu UE comparabilă cu a Canadei sau mai degrabă cu a Australiei. În ambele cazuri, nu mă îndoiesc deloc că Britania va prospera".



Modelul Canadei, oferit deja ca soluţie gata pregătită de negociatorul-şef al UE Michel Barnier, ar însemna schimburi de mărfuri aproape fără taxe vamale, dar cu anumite controale la frontiere. Acesta nu include însă şi serviciile, sectorul cel mai important pentru Regatul Unit, explică Reuters.



Johnson urmează să ţină discursul într-un loc din Londra legat istoric de comerţ, a anunţat cancelaria din Downing Street. El urmează însă să se refere şi la măsurile de securitate necesare după retragerea din UE. "Vom urmări un acord pragmatic privind securitatea, care să ne protejeze cetăţenii fără a încălca autonomia sistemelor legale ale celor două părţi", va declara premierul.



Uniunea Europeană urmează să îşi prezinte poziţia tot luni.



În perioada de tranziţie, Regatul Unit va respecta în continuare reglementările din UE.AGERPRES