Premierul ucrainean evocă o posibilă majorare a preţului gazelor naturale

Ucraina, ţară care vrea să reia cooperarea cu Fondul Monetar Internaţional, ar putea fi nevoită să majoreze preţul gazelor naturale pentru consumatorii casnici, a declarat joi premierul ucrainean, Volodymyr Groysman, informează Reuters.



La începutul acestei luni, Guvernul de la Kiev a prelungit perioada în care preţul gazelor naturale rămâne îngheţat, cel puţin până la 1 septembrie 2018, ceea ce îi reduce şansele de a obţine noi fonduri de la FMI, bani de care are nevoie pentru a-şi menţine economia pe linia de plutire.



"După cum ştiţi, există obligaţia ca preţurile la gaze să crească în corelaţie cu creşterea preţurilor globale. Am încercat să ţin sub control această situaţie timp de un an. Cu toate acestea, acum se pune problema unei noi majorări. Această necesitate a apărut pentru că trebuie să lucrăm cu împrumuturile externe", a spus Groysman cu ocazia unei vizite în vestul Ucrainei.



Pentru a putea primi noi fonduri din programul de 17,5 miliarde dolari convenit cu FMI, Ucraina trebuie să majoreze preţul gazelor naturale până la preţul pieţei. Iniţial, autorităţile de la Kiev au acceptat ca preţurile să crească în conformitate cu o formulă de calcul convenită în comun cu FMI dar între timp majorările au fost amânate de mai multe ori.



Ucraina nu a primit niciun ban de la FMI începând din luna aprilie 2017 din cauza încetinirii ritmului reformelor. Acest lucru a pus ţara vecină într-o situaţie financiară mai precară având în vedere că în următorii doi ani are de rambursat datorii în valută în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari.



Guvernul de la Kiev ar dori să evită măsuri nepopulare precum majorarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici, având în vedere că anul viitor ar urma să aibă loc alegeri prezidenţiale şi parlamentare, însă în acelaşi timp a anunţat că discuţiile cu FMI vor continua. AGERPRES